大陸酒店市場回暖 投資將反彈

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

最新研究報告顯示，中國國內酒店市場正加速回暖，預計酒店資產投資活動在2021年初將反彈。　　

中新社報導，隨著中國國內疫情的有效防控以及跨省旅遊的開放，會議會展及中長途休閒遊已有回溫勢頭，推動著酒店行業的復甦。仲量聯行8日發布的《酒店業復甦之路》報告指出，三亞和上海等主要市場的酒店入住率已經出現大幅回升，同時由於跨國出行仍然受限，國內休閒旅遊需求將於短期內進一步增加。

截至7月，三亞高端酒店入住率達78.6%，已超過疫情前水平；在上海，這一數字從3月起也呈現出持續增長的趨勢，並於7月達到55.3%。

仲量聯行大中華區酒店及旅遊地產投資諮詢部副總裁陳玲瑋表示，得益於中國對於疫情的有效控制，國內酒店行業在第二季度開始出現復甦跡象。由於國際出行依然受限，積壓的旅遊需求又在不斷釋放，導致以國內遊客為主的休閒遊需求大幅增長，以三亞為代表的熱門目的地酒店市場呈現出快速回暖趨勢，入住率已超過去年同期水平。這也增強了業主及投資人對於未來市場的信心。　　

2019年，中國大陸酒店交易額達143億元人民幣，約占亞太地區酒店行業總交易額的15%，成為亞太區第二大活躍的市場。今年，儘管疫情為市場帶來短期不確定性，但國內酒店交易市場依舊表現穩健。2020年上半年，上海酒店交易額共計41億元，同比增長近60%，北京的交易量同比減少超過80%，但考慮到其穩健的經濟基礎，預計投資者的興趣將保持強勁，整體交易活動也會在2021年初有所反彈。　　

仲量聯行預計，未來國外資本的投資興趣持續增長，境外投資者預計將持續關注老舊或表現不佳的酒店物業增值機會，通過收購、翻新或改造提昇資產價值。

此外，「Staycation」將推動酒店市場復甦：「Staycation」是今年入夏以來迅速走紅的新詞，「Stay」+「Vacation」意指放棄長途旅行和家人或者朋友擇一家度假式酒店，而這種模式下迅速走紅的本地休閒旅遊需求也將助推酒店市場短期內的復甦。長期來看，Staycation熱門目的地城市的豪華和超高端酒店細分市場預計也將呈現更大的反彈。

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