北京「強磁場」 吸引外企4.5萬家

《2020北京市外商投資發展報告》8日在北京發布。報告顯示，截至2019年，北京與近230個國家和地區有貿易往來，累計設立超過4.5萬家外商投資企業，是中國吸引外資的「強磁場」。

中新社報導，8日舉行的2020年中國國際服務貿易交易會「北京主題日．2020年投資北京洽談會」上，普華永道中國市場主管合夥人梁偉堅發布了上述報告。

報告指出，北京是中國對外開放的重要窗口，吸引外資「強磁場」效應不斷釋放。截至2019年，北京累計設立外商投資企業4.5萬家；過去五年，北京實際利用外資總額818.7億美元。

2019年，北京新設外商投資企業1636家，實際利用外資142.1億美元，占中國實際利用外資總額的10%。

2019年，香港地區實際投資106.3億美元；荷蘭、新加坡和韓國實際投資增長較快，分別同比增長4.4倍、86.6%和22%。

作為中國首個服務業擴大開放綜合試點城市，北京第三產業成為經濟發展的「壓艙石」。報告顯示，2019年，北京第三產業增加值占GDP比重83.5%，第三產業對經濟增長的貢獻率87.8%。北京服務貿易占中國服務貿易總額的比重保持在20%。

北京外商投資領域中，服務業擴大開放重點領域成為「領頭羊」。報告顯示，2019年，北京服務業擴大開放重點領域新設外商投資企業1239家；重點領域實際利用外資118.7億美元，同比增長12%，占北京實際利用外資總額的84%。

北京高技術服務業蓬勃發展。報告顯示，2019年，北京規模以上高技術服務業企業收入同比增長約10%，高於服務業收入增速約5個百分點。

截至2019年，北京與230多個國家和地區有貿易往來，來京投資的國家和地區超過165個。同時，北京外國駐京新聞機構超200家，國際組織總部及分支機構約30家，外資代表機構超3000家，境外非政府組織100餘個。截至2019年，在京世界500強企業總部56家，居世界第一。