陳德銘：後疫情時期 陸出口仍有可為

中國外商投資企業協會會長、中國商務部前部長陳德銘8日在北京表示，美國和中國擁有世界上最大的兩個國內市場，雙方經濟結構的互補性決定了「誰也離不開誰」。後疫情時期的中國出口仍大有可為。

中新社報導，由北京市商務局與全球化智庫（CCG）主辦的服務業擴大開放暨企業全球化論壇上，陳德銘指出，當今的百年變局面臨兩個突出問題。一是美國保護主義引發的貿易和投資摩擦，尤其是違反多邊規則的懲罰性關稅和「實體清單」制度，不僅使中國、歐盟、日本等多國經濟受到損害，美國自身也深受影響。

二是新冠疫情肆虐已使全球超過2700萬人感染，超過88萬人失去生命。隔離防控的「雙刃劍」遲滯了經濟增長，反過來使抗疫經費捉襟見肘。

陳德銘指出，如果後疫情時代如古人所雲「病來如山倒，病去如抽絲」，那麼未來二、三十年全球化還將繼續。經歷了抗疫的洗禮和反思，全球價值鏈會趨向短鏈化和區域化，推動經濟增長的生產力將更多依靠科技進步，一個數字化、網絡化的智能社會將勢不可擋。

他還表示，也許多邊經貿組織和規則的改革短時間內難以達成，但「脫鉤」和新冷戰絕不會得逞。「違背歷史潮流者痛定思痛後，還是要坐下來談判的。」

陳德銘指出，美國和中國擁有世界上最大的兩個國內市場，雙方經濟結構的互補性決定了「誰也離不開誰」。從長期看，仍要努力在有規則的競爭中創造合作，避免或減少嚴重對抗。

他說，自2018年中美經貿摩擦以來，美國對華產品平均關稅逐漸加徵到20％，但今年1至7月中國輸美產品仍佔美進口國別之首，美國的全球逆差以及美中貿易逆差絲毫不減。「這是市場規律使然，後疫情時期的中國出口仍大有可為。」