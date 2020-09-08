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大陸海運出口成本暴漲，創11年新高

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
大陸出口商海運成本大幅上揚，運費暴增創2009年以來新高。新華社資料照片
大陸出口商海運成本大幅上揚，運費暴增創2009年以來新高。新華社資料照片

由於擔心不斷升級的美中貿易衝突，加上新冠疫情導致通航線路減少，大陸出口商海運成本大幅上揚，運費暴增創2009年以來新高。

香港南華早報報導，最近幾個月，大陸出口商紛紛提前預付出口美國產品運費。據上海航運交易所統計，今年5月至8月，從上海將產品海運到包括洛杉磯港在內的美國西海岸，40英尺（約12.2公尺）貨櫃運費翻了一倍，每櫃為3,639美元，是2009年以來的最高水準。

而從上海到美國東海岸，包括紐約及新澤西的港口，同樣40英尺貨櫃運費增加65%以上，達4,207美元。

據統計，5月從上海運往美國西海岸的貨櫃貨物總量仍然比一年前低，但隨後兩個月分別逆勢上揚2.8%和1.9%。

報導稱，運費暴漲的部分原因是製造商擔心美中貿易衝突可能升級，很多大陸製造商因此加快生產速度以及之後的出口運輸，以規避可能的新制裁。還有一個原因，是新冠疫情高峰期間為降低營運成本而大幅關停航線的運輸公司，未能在需求恢復之際及時調整運力。

第3季通常是大陸出口高峰期，因為很多美國進口商開始為年底的節日囤貨，包括耶誕節。據大陸海關統計，與一年前相比，6月海運出口到美國的產品開始增加；7月出口到美國的產品年增7.8%，進口更是增長16%。

貨運代理機構諾曼環球物流駐香港總經理斯特凡•霍爾姆奎斯特估計，目前從大陸海運到美國的貨物，大約5%是個人防護設備。他稱，暂緩加徵關稅延期的不確定性，也促使美國進口商補充更多貨物。此外，十一長假時，工廠將停工。所有這些都是目前創紀錄增長率的原因。

上海航運交易所表示，眼下上海港即將駛往美國和歐洲的船隻，幾乎都滿載貨物，由於預訂量過多，運期可能延誤。

上海 疫情

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