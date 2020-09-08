節約糧食夯 陸外賣平台小份菜興起 訂單量年增50%

繼大陸國家主席習近平提出「制止餐飲浪費行為」後，大陸全社會形成「節約糧食」及「適量而為」的氛圍，也使得大陸外賣平台上「小份菜」、「半份菜」興起，餓了麼數據顯示，今年以來，在該平台上線小份菜的餐廳逾60萬家，而在小份菜的帶動下，許多餐廳的訂單量較去年同期增長了5成以上。

人民日報海外版報導，大陸一家川菜餐館負責人李老闆表示，近兩年，越來越多人在意吃得是否健康，除了少油少鹽，對於分量的適度把握也贏得不少消費者的歡心。為了滿足消費者少食多樣的需求，他在去年底嘗試上線了小份菜活動，有多道菜品名列店內銷量前5，特別是在午餐時段，基本上每餐都出現小份菜的身影，菜量少了，選擇卻更多，顧客好評也明顯變多了。

家住北京的外賣常客小賈說，小份菜受到了大陸消費者的普遍好評。他說，以前點外賣，很少會點炒菜類菜品，「因為一道菜太單調，兩道菜卻又吃不完。」所以經常點快餐類外賣，但自從許多餐廳推出小份菜，他就很少吃炸雞、螺螄粉這類快餐，點兩到三個小份菜，不僅豐富了餐桌的選擇、踐行了節約，葷素搭配也更有利於身體健康。

正如小賈所說，大陸各地消費者在選擇小份菜時，明顯偏愛中餐菜系，且傳統印象中盤大量足的東北菜表現格外突出。數據顯示，「鍋包肉、地三鮮、尖椒豆皮」等東北名菜，均排名最受歡迎的小份菜品前10名中；還有數據顯示，8月以來，「小份菜」的銷量較7月出現30%左右的增長，越來越多的大陸消費者選擇適合自己的分量進餐，發揮節約糧食的積極作用。

美團到店餐飲商戶平台負責人韓碩指出，大陸餐飲企業正在增加單人菜和小份菜的套餐，讓套餐分級做得更精細。據該平台不完全統計，用戶消費套餐的打包率比單點餐食的打包率低15%到20%，韓碩說，套餐對商家來說有4點價值：第一，是推廣店內招牌菜的特色，吸引客流；第二，是減少客戶點餐的時間，加快翻桌率；第三，是透過評價提高消費者就餐的準確性和體驗性，吃得好又能不浪費；第四，是減輕商家備菜的壓力，提升備菜效率。

據了解，大陸商務部服貿司及中國烹飪協會已完成《宴席節約服務規範》行業標準的起草，正在向社會徵求意見，將在完善服務標準和程序的基礎上增強宴席服務的節約意識。