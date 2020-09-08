應對美防範陸網路科技？王毅發起「全球數據安全倡議」

美國不斷隔絕防範大陸網路科技。大陸國務委員兼外長王毅8日表示，為應對新問題新挑戰，大陸發起「全球數據安全倡議」，反對利用資訊技術破壞他國關鍵基礎設施或竊取重要數據，他更提出應對數據安全風險應遵循三項原則，包括秉持多邊主義、兼顧安全發展和堅守公平正義。

據路透報導，王毅在8日舉行的全球數字治理研討會上表示，川普政府以國家安全疑慮為理由，不斷加強對大陸企業的限制，包括對華為的制裁，以及發布針對TikTok和微信的禁令。大陸政府嚴格踐行數據安全保護有關原則，沒有也不會要求中方企業違反別國法律向大陸政府提供境外數據。

王毅說，大陸願發起「全球數據安全倡議」，這個倡議包括客觀理性看待數據安全，致力於維護全球供應鏈開放、安全和穩定，反對利用資訊技術破壞他國關鍵基礎設施或竊取重要數據。

倡議還包括，採取措施防範和制止侵害個人資訊的行為，不得濫用資訊技術對他國進行大規模監控，或非法採集他國公民個人資訊；不得強制要求本土企業將境外產生、獲取的數據存儲在本國境內；尊重他國主權、司法管轄權和對數據的管理權，不得直接向企業或個人調取位於他國的數據。

同時，王毅強調，應透過司法協助等管道解決執法跨境數據調取需求；資訊技術產品和服務供應企業不應在產品和服務中設置後門，非法獲取用戶數據；資訊技術企業不得利用用戶對產品依賴，謀取不正當利益。

此外，王毅指出，應對數據安全風險應遵循三項原則，第一，共商、共建、共享是解決全球數位治理的正確出路，應在各方普遍參與基礎上，達成反映各國意願、尊重各方利益的全球數據安全規則。

第二，兼顧安全發展。保護數據安全對數位經濟健康發展至關重要，各國都有權依法保護本國的數據安全，同時，也都應為所有企業提供開放、公正、非歧視的營商環境；數位保護主義違背經濟發展的客觀規律，不符合全球化的時代潮流，不但有損全球消費者公平獲得數位服務的權利，最終也會阻礙自身的發展。

第三，堅守公平正義。維護數位安全應以事實和法規為依據，把數據安全問題政治化，刻意搞雙重標準，甚至不惜造謠抹黑，違背國際關係基本準則，也嚴重干擾和阻礙全球數位合作與發展。