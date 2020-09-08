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超車馬化騰！農夫山泉創辦人鐘睒睒登中國首富

世界日報 / 中國新聞組／北京8日電
農夫山泉董事長鐘睒睒。圖／取材自齊魯壹點
農夫山泉董事長鐘睒睒。圖／取材自齊魯壹點

中國瓶裝水公司農夫山泉於8日港股掛牌，7日晚間結束暗盤交易，股價大漲91.86%。創始人鐘睒睒的身家達到597億美元，超越馬化騰，成為新的中國首富。而農夫山泉8日開盤大漲85.12%，報39.8港元，新首富的身家更是水漲船高。

東方財富網報導，數據顯示，此次農夫山泉上市後總股本為111.88億股，按41.25港元/股計算的話，農夫山泉的總市值達到4615億港元。而作為農夫山泉創始人的鐘睒睒目前持有農夫山泉約84.4%的股份，按此計算，鐘睒睒持股農夫山泉的市值為3895億港元。

除了農夫山泉外，鐘睒睒還實際控制著另一家上市公司，即是今年4月29日在上交所掛牌的萬泰生物。截至7日收盤，萬泰生物報收197.12元/股，總市值為854.7億人民幣。而鍾睒睒通過直接持股和養生堂間接持股，合計持有75.15%的萬泰生物股權，按此計算，鐘睒睒持股萬泰生物的最新市值為642億人民幣。

如此一來，鐘睒睒通過農夫山泉和萬泰生物兩家公司，合計的持股總市值達到了4079億人民幣，按最新的美元人民幣中間價計算，約合597億美元。

根據富世比富豪榜數據顯示，目前的中國首富馬化騰身家為568億美元，緊隨其後的馬雲為513億美元。也就是說，鐘睒睒超過了馬化騰，成為中國的新晉首富。

報導指出，作為準新晉首富，鐘睒睒是個傳奇人物。

他1954年出生在浙江諸暨，小學還沒畢業就被迫輟學去做苦力工，期間他搬過磚，做過泥瓦工，幹過木工。

1988年，鐘睒睒從浙江赴海南經商。1991年，鐘睒睒成了娃哈哈口服液在海南和廣西兩省的總經銷商。但是，由於鍾睒睒的「串貨」行為，引來宗慶後的不滿，最終從娃哈哈離開。

1993年，鐘睒睒創辦海南養生堂藥業有限公司，打響了養生堂龜鱉丸、清嘴含片、成長快樂等品牌。1996年，鐘睒睒回到杭州建立浙江千島湖養生堂飲用水有限公司（農夫山泉前身）。2001年，鐘睒睒把公司名改制為農夫山泉股份有限公司。

啟信寶數據顯示，目前鐘睒睒擔任法人的企業有98家，實際控制的企業有105家。鐘睒睒已經構建了一個龐大商業帝國。

農夫山泉8日在港股掛牌上市。圖／取材自每日經濟新聞
農夫山泉8日在港股掛牌上市。圖／取材自每日經濟新聞

農夫山泉的招股書顯示，公司的大類產品毛利率可謂是出奇的高，尤其是包裝飲用水產品，更是高達60.2%。

農夫山泉的公告顯示，該股公開發售階段異常火爆，獲得了1148.3倍的認購，凍資金額高達6777億港元，成為了港股IPO史上的「凍資王」。

9月7日，港交所披露了農夫山泉上市的進展，公司香港IPO定價為21.5港元/股，募資約81.5億港元。

農夫山泉 人民幣 港股

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