排4小時辦手續也要「走人」…昆山台廠粗暴「丟牌」 驚爆離職潮
台灣股票上市公司和碩科技旗下的昆山世碩電子日前爆發「丟工作牌」事件，因而引發大規模離職潮，傳96%員工「走人」。因為離職員工實在太多，有人光排隊就排了4個小時。世碩電子第一時間回應報導不實，隨後改口承認管理失職，主管率團隊致歉。
央廣網報導， 世碩電子5日發放新入職員工工作牌，三名管理層邊念名字，邊像扔撲克牌一樣把工作牌往地上扔，迫得被點到名的員工只能上前彎腰在地上找尋自己的證件。相關視頻在網上傳播後，網友認為該公司涉嫌歧視員工，導致大規模離職潮，大批員工排隊辭職，提著行李離開，「面試3000人，提桶跑路2900人」有人如此形容。
「今天我去辦離職，人太多了，排了4個小時隊。」新京報貝殼財經引述一名剛從世碩離職的員工說話：「上午辦理了離職手續，手續並不復雜，需要在表格內填寫姓名、身分證號、銀行卡號、工號等信息，但由於辦理人數太多，排隊等了很久，一直排到了大馬路上。」
不過，也有員工表示，在沒有發生此事前，世碩也有人員流動，各家工廠的人員流動性原本就比較大，目前有人辭職也正常。
據報導，世碩電子第一時間危機處理不當回應報導不實，，導致風波越演越烈，隨後才改口稱管理失職，主管率團隊致歉。當事員工不當行為將依廠規處理。世碩電子發布官方聲明。
搶人「補血」 「返費」急漲至1.28萬元
另據紅星新聞報導，世碩電子粗暴發證的「丟牌」事件讓它的離職潮一發不可收拾，為因應人力缺口，緊急砸錢搶人，據說員工的「返費」已經漲到1萬2800元。另一方面，世碩電子爆發離職潮，其他公司則來「撿便宜」，直接開大巴直接到昆山世碩「接人」。
據負責給世碩招聘的勞務公司的負責人表示，世碩仍在招人，且目前的「返費」已經達到1萬2800元，在職90天後能領到。但據時代財經報導，一位世碩電子老員工表示：一般人吃不消，幹幾天就提桶跑路了，派遣工三個月還不見得能轉正。「（想）拿到返費，最起碼得堅持100多天。」
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