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排4小時辦手續也要「走人」…昆山台廠粗暴「丟牌」 驚爆離職潮

世界日報 / 中國新聞組／北京8日電
因為扔員工證件而被質疑踐踏員工尊嚴的江蘇台企世碩電子出現離職潮，很多員工排隊等著辦理離職手續「提桶走人」。圖／取材自微博
因為扔員工證件而被質疑踐踏員工尊嚴的江蘇台企世碩電子出現離職潮，很多員工排隊等著辦理離職手續「提桶走人」。圖／取材自微博

台灣股票上市公司和碩科技旗下的昆山世碩電子日前爆發「丟工作牌」事件，因而引發大規模離職潮，傳96%員工「走人」。因為離職員工實在太多，有人光排隊就排了4個小時。世碩電子第一時間回應報導不實，隨後改口承認管理失職，主管率團隊致歉。

央廣網報導， 世碩電子5日發放新入職員工工作牌，三名管理層邊念名字，邊像扔撲克牌一樣把工作牌往地上扔，迫得被點到名的員工只能上前彎腰在地上找尋自己的證件。相關視頻在網上傳播後，網友認為該公司涉嫌歧視員工，導致大規模離職潮，大批員工排隊辭職，提著行李離開，「面試3000人，提桶跑路2900人」有人如此形容。

「今天我去辦離職，人太多了，排了4個小時隊。」新京報貝殼財經引述一名剛從世碩離職的員工說話：「上午辦理了離職手續，手續並不復雜，需要在表格內填寫姓名、身分證號、銀行卡號、工號等信息，但由於辦理人數太多，排隊等了很久，一直排到了大馬路上。」

不過，也有員工表示，在沒有發生此事前，世碩也有人員流動，各家工廠的人員流動性原本就比較大，目前有人辭職也正常。

據報導，世碩電子第一時間危機處理不當回應報導不實，，導致風波越演越烈，隨後才改口稱管理失職，主管率團隊致歉。當事員工不當行為將依廠規處理。世碩電子發布官方聲明。

搶人「補血」 「返費」急漲至1.28萬元

另據紅星新聞報導，世碩電子粗暴發證的「丟牌」事件讓它的離職潮一發不可收拾，為因應人力缺口，緊急砸錢搶人，據說員工的「返費」已經漲到1萬2800元。另一方面，世碩電子爆發離職潮，其他公司則來「撿便宜」，直接開大巴直接到昆山世碩「接人」。

據負責給世碩招聘的勞務公司的負責人表示，世碩仍在招人，且目前的「返費」已經達到1萬2800元，在職90天後能領到。但據時代財經報導，一位世碩電子老員工表示：一般人吃不消，幹幾天就提桶跑路了，派遣工三個月還不見得能轉正。「（想）拿到返費，最起碼得堅持100多天。」

昆山世碩電子的生產線爆離職潮，「面試3,000人，提桶跑路2,900人。」排長隊辦離職。圖／取材自和訊網
昆山世碩電子的生產線爆離職潮，「面試3,000人，提桶跑路2,900人。」排長隊辦離職。圖／取材自和訊網

江蘇崑山世碩電子爆出給新員工發證件時，隨手將員工證件丟地上。圖／視頻截圖
江蘇崑山世碩電子爆出給新員工發證件時，隨手將員工證件丟地上。圖／視頻截圖

離職

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