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一份美國國防承包商關鍵報告 讓川普喊制裁中芯

世界日報 / 記者林宸誼林汪靜／北京8日電
美國總統川普。 美聯社
美國總統川普。 美聯社

美中科技戰升級，美國政府官員證實正審視是否制裁中國晶片產業巨頭中芯國際，華爾街日報曝光決策內幕，川普政府意圖劍指中芯、複製制裁華為手段，一切由一份美國國防承包商的報告說起。

報導援引了解政策人士透露，這份研究報告由美國國防承包商SOS International LLC在8月公布，中芯國際被指有助於中國國防，報告隨後在參與此次評估的美國官員中，廣泛地傳閱。

報告指出，中芯已經與中國一間大型國防集團合作，與軍方有聯繫的多所大學的研究人員在進行設計時，會匹配中芯國際的技術，其中包括一家軍事院校，美國商務部在2015年已將列入出口黑名單，因為該院校涉嫌設計用於模擬核試驗的超級計算機的晶片。

這份報告提到，「一系列軍校和國防綜合企業的研究人員，使用中芯國際的工藝和晶片進行研究，這代表研究是根據中芯國際生產規格進行，因而不可能在其他代工廠生產他們的晶片。」

中芯國際發言人否認這份報告的調查結果，並在一封電子郵件中表示中芯國際自成立之初就致力於不涉軍。

中芯國際5日微信公眾號發布了一份篇幅更長的聲明，表示生產的半導體產品及服務皆僅用於民用和商用終端用戶，中芯國際還指出，美國商務部多年來已為該公司核發多件出口許可。

值得注意是，報告未公布中芯國際的營收裡，有多少成來自該公司技術的軍事用途，也沒有表示中芯國際直接向中國軍方出售芯片。政治風險諮詢公司Eurasia Group全球技術政策實踐負責人特廖洛指出，報告所稱的中芯軍事聯繫，其實很含糊。

SOS International的情報整合總監馬爾韋農則宣稱，報告的確出自該公司。他堅稱，中芯國際深深植根於中國國防工業軍事研究項目。

另據環球時報報導，對美國正在考慮是否將中芯國際列入貿易黑名單，中國外交部發言人趙立堅7日回應，美方濫用國家力量，對中企採取各種限制措施，這是赤裸裸的霸權行徑，奉勸美方停止打壓外國企業的錯誤做法。

中芯 黑名單

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