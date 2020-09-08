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王毅︰不會要求陸企違反別國法律 提供境外數據

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
大陸外交部長王毅。圖/大陸外交部
大陸外交部長王毅。圖/大陸外交部

大陸外交部長王毅8日出席全球數位治理研討會時表示，大陸法律對於保障公民和組織的合法權益，包括數據安全和個人信息等，都做出了明確規定，大陸政府嚴格踐行數據安全保護有關原則，沒有也不會要求陸企業違反別國法律，向大陸政府提供境外數據。

新華社報導，王毅指出，大陸數位經濟正蓬勃發展，網友數量已超過9億，5G用戶數量快速增長，最新統計已超過8,800萬，數位經濟總量超過GDP的三分之一。

王毅提到，大陸建設性參與聯合國、二十國集團、金磚國家、東協地區論壇等多邊平台的數據安全討論，致力於為加強全球數字治理貢獻大陸智慧，為應對新問題新挑戰，願發起「全球資料安全倡議」，提出8項主要內容。

包括：客觀理性看待數據安全，維護全球供應鏈開放、安全和穩定；反對利用資訊技術破壞別國的關鍵基礎設施，或竊取重要數據；採取措施防範和制止侵害個人資訊的行為，不得濫用信息技術對他國進行大規模監控，或非法採集他國公民個人資訊。

要求企業尊重當地法律，不得強制要求本國企業將境外產生、獲取的數據存儲在本國境內；尊重他國主權、司法管轄權和對數ˋ據的管理權，不得直接向企業或個人調取位於他國的數據。

應透過司法協助等管道解決執法跨境數據調取需求；信息技術產品和服務供應企業不應在產品和服務中設置後門，非法獲取使用者據；信息技術企業不得利用使用者對產品依賴，謀取不正當利益。

王毅又指出，要有效應對數據安全的風險挑戰，應遵循3項原則：包括第一，要秉持多邊主義，共商、共建、共享，才是解決全球數字治理赤字的正確出路。不點名指個別國家大搞單邊主義，以「清潔」為名向別國潑髒水，以安全為借口對其他國家領先企業進行全球圍獵，這是赤裸裸的霸凌行徑，應該予以反對和摒棄。

第二就是要兼顧安全發展，各國都有權依法保護本國的數據安全。第三項原則就是守公平正義，維護數據安全，應以事實和法規為依據。

王毅 和服

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