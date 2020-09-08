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帶隊參加海峽論壇 王金平：已與大陸談好 過去隔離兩天

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
立法院前院長王金平。本報資料照片
立法院前院長王金平。本報資料照片

第十二屆「海峽論壇」將於9月20日在福建省廈門市舉行，國民黨將由前院長王金平先生擔任代表團團長帶隊前往。王金平表示，他已接受國民黨主席江啟臣邀請參加海峽論壇，他向江表示，為了兩岸的和平穩定、緩解兩岸緊張氣氛，他願意接受這任務。他也說，已跟陸方說好，這次過去會接受檢查並隔離兩天再開始公開活動。

王金平表示，此事是上午決定的，江啟臣親自打電話邀請他，他向江表示，為了兩岸的穩定和平，以及緩和兩岸的緊張氣氛，他願意接受這個任務，國民黨副秘書長李乾龍也會一同前往。

對於過去廈門要跟對岸傳達什麼樣的訊息，王金平表示，對於兩岸關係，大家都要盡一份心意來努力，兩岸氣氛和緩的是大家共同的責任，和平穩定也是大家共同的責任，希望兩岸一起來營造這樣的氣氛改善關係，讓兩岸能夠充分交流與合作。

對於疫情當前，赴大陸是否要隔離14天，王金平表示，雙方有談好，此次去大陸隔離2天，而回來台灣要隔離14天。王開玩笑說，捷克團、美國衛生部長來台連隔離2天都沒有，不過他回來台灣會依照國內公共安全的規定，去大陸也會先隔離兩天接受檢查，這部分沒有問題。

王金平 國民黨 江啟臣 海峽論壇

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