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農夫山泉首日上市開盤漲85.12% 老董鍾睒睒成大陸新首富
農夫山泉8日登陸港交所，開盤漲85.12%，報港幣39.8元，總市值達港幣4,452.92億元；董事長鍾睒睒透過持有港股農夫山泉、A股萬泰生物股份，身家為人民幣3,956億元（581.9億美元），超過騰訊控股董事會主席馬化騰，成為大陸新首富。
新京報報導，由於疫情影響，農夫山泉團隊沒有到港交所現場，農夫山泉人士透露，董事長鍾睒睒原本也沒有敲鐘計畫，全公司上下也沒有安排任何慶祝活動。
鍾睒睒透過旗下公司持有農夫山泉股份84.4%，按照8日上午農夫山泉總市值港幣4,452.92億元計算，鍾睒睒持股市值港幣3,762億元，折合人民幣3,315億元。
農夫山泉7日發布的公告顯示，上市後總股本約為118.9億股，鍾睒睒透過旗下公司持股84.4%，持股高度集中，上市前沒有引入PE等機構。
此外，鍾睒睒還掌握著旗下另一家A股上市公司萬泰生物約75%的股份，以截至7日收盤時人民幣855億元市值計算，鍾睒睒持股市值約為人民幣641億元。
光這兩家上市公司，總計鍾睒睒身家為人民幣3,956億元（581.9億美元）。
根據富比士即時富豪榜顯示，大陸首富是以477億美元身家排在第18位的騰訊控股董事會主席馬化騰，農夫山泉的上市，也讓鍾睒睒超越馬化騰躋身首富。
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