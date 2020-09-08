快訊

街頭曬恩愛！賴品妤戀情曝光 被目擊吻抱曾玟學

聽新聞
test
0:00 / 0:00

超能賺也要上市 農夫山泉焦慮在產品單一

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
農夫山泉營收結構單一，近6成主要來源於水。（取自農夫山泉公司官網）
農夫山泉營收結構單一，近6成主要來源於水。（取自農夫山泉公司官網）

大陸瓶裝水龍頭「農夫山泉」8日正式登陸港交所，其礦泉水一瓶僅人民幣2元（新台幣8.8元），毛利率卻超過60％。但分析指出，農夫山泉近6成營收來自於瓶裝水，也存在產品結構過於單一的問題。

鳳凰財經報導，按目前的估值來算，農夫山泉是康師傅的近三倍、統一的七倍左右，比蒙牛乳業也要高出近港幣1,000億元。

大陸瓶裝飲用水是一個高毛利的行業，因為是原材料構成單一、生產技術簡單，保質期長。

根據農夫山泉招股書，2019年綜合毛利率高達55.4%，占比最大的飲用水產品毛利率高達60.2%，其餘品類毛利率也都保持在30%到60%之間，這代表其礦泉水每1塊錢的銷售收入，就能帶來約6毛的毛利。

目前農夫山泉主要有包裝飲用水、茶飲料、功能飲料、果汁飲料四大產品。

從招股書來看，農夫山泉現階段的收入主要來源於水。在農夫山泉過去三年披露的營業利潤的主要收入都是來自飲用水產品，在2017年、2018年和2019年的營收占比中，分別高達57.9%、57.5%和59.7%。

面對營收結構單一問題，農夫山泉也一直嘗試開闢新的品類和業務，但多都不太順利。

2019年，農夫山泉在飲品領域就接連推出幾大全新品類，包括植物優酪乳、碳酸咖啡品牌「炭仌」、中老年飲品「鋰水」以及冷藏「NFC果汁」等。

2017年，農夫山泉跨界推出「樺樹汁系列護膚品」，兩年後又推出白樺樹汁噴霧，大有要在化妝品行業闖出一片天地之勢；2019年，農夫山泉聯手TCL入局家電行業，上線新品空氣淨化器，同年，農夫山泉旗下農產品17.5度阿克蘇蘋果也登陸各大電商平台。

但多方出擊的效果卻差強人意，並未在市場上引起較大反響。

根據弗若斯特沙利文報告顯示，若按零售額計算，2019年大陸包裝飲用水市場規模達人民幣2,017億元，在規模不斷擴大的同時，競爭日益激烈。

大陸軟飲市場的高毛利率也吸引眾多新企業進入，飲用水、功能飲料，茶飲料和果汁市場都是各大企業布局的市場。

除了康師傅、統一、昆侖山、娃哈哈、冰露、怡寶、百歲山等老牌水飲企業在積極轉型、尋求突破，元氣森林、喜小茶等新銳網紅品牌也在飛速搶佔細分市場，發展十分迅猛。

此外，其他食品快消巨頭也在悄悄發展飲用水領域，伊利乳業在2019年推出了「inikin伊刻活泉」礦泉水。

國外快消巨頭也瞄準了高階水市場，依雲、巴黎水、聖培露紛紛進入大陸市場；好麗友推出了高端礦泉水品牌「濟州熔岩水」；雀巢也在今年將其另一高階品牌普娜引入大陸。

而走高階路線的瓶裝水品牌，例如「西藏5100」等的業績近幾年明顯增長，百歲山等老牌水飲企業也開始注重並加大投入高階品牌形象的建設。

早在2015年，農夫山泉也打入了高階水市場，推出農夫山泉玻璃瓶礦泉水、適合嬰幼兒的天然飲用水以及適合學生的天然礦泉水。為了打造高級感，農夫山泉還通過廣告不斷宣傳優質水源地，邀請英國設計工作室Horse為高階水產品設計包裝。

但面對如此激烈的競爭壓力，農夫山泉需要一個新的增長點，但是目前它還沒有探索出一條適合自己的多元化發展之路。

品牌 果汁 農夫山泉

延伸閱讀

把2女兒丟車上逾15小時活活熱死 母辯：以為有開冷氣沒問題

傳統的飲水機正在改變！疫情下如何保障飲用水安全？

囚少女豪宅一樓當私人會館 嫌犯更在吧檯旁擺放單人床

現濾現喝 新鮮才是好水

相關新聞

陸8月出口高於市場預期 但內需不旺

大陸海關總署昨日發布今年八月進出口數據，受益於防疫物資出口支撐、國際市場的需求依舊旺盛，以美元計價的八月出口金額二三五二...

超能賺也要上市 農夫山泉焦慮在產品單一

大陸瓶裝水龍頭「農夫山泉」8日正式登陸港交所，其礦泉水一瓶僅人民幣2元（新台幣8.8元），毛利率卻超過60％。但分析指出...

陸瓶裝水龍頭「農夫山泉」今登港股 成「凍資王」

大陸瓶裝水龍頭公司農夫山泉於8日港股掛牌， IPO定價為每股港幣21.5元（新台幣82.8元），募資港幣81.49億元（...

北京服貿會 500品牌冰雪力量

北京正舉辦2020年中國國際服務貿易交易會，服貿會期間的9月5日至6日還舉行了2020國際冬季運動（北京）博覽會（以下簡...

上海外灘大會 線上線下一體化

首屆上海「外灘大會」（金融科技大會）將於9月24日-9月26日在上海黃浦世博園區舉行，主題為「科技讓未來更普惠」。

挺兩岸青年創業 東莞台博會設專館

第11屆東莞台灣名品博覽會將於10月29日在廣東東莞舉行。本屆博覽會將設立粵港澳大灣區青年創新創業館，引進粵港澳大灣區的...

萬噸玄武岩纖維生產線 德陽量產

世界首套萬噸級池窯連續玄武岩纖維生產示範線（項目1號線），近日在四川省德陽市羅江區投入批量化生產。

陸紡織服裝市場 景氣指數回升

中國紡織工業聯合會流通分會日前發布景氣監測結果顯示，8月大陸全國紡織服裝專業市場管理者及商戶的各項景氣指數回升。

廣州樓市 8月成交量大漲

8月廣州樓市總體成交量大漲，一手樓和二手樓成交量均出現顯著增長。網易房產數據中心監控數據顯示，8月廣州一手樓網簽成交10...

5G第一城 深圳底氣在產業鏈

全球各地城市忙於建設5G基站，當中的深圳已成為中國第一個5G獨立組網城市。深圳市工業和信息化局局長賈興東表示，截至8月1...

陸出口增速 一年半最快

大陸海關總署昨（7）日發布8月進出口數據，受益於部分防疫物資出口支撑、國際市場的需求依舊旺盛，以美元計價的8月出口金額2...

恒大七折賣房 將引爆降價潮

大陸房地產市場「金九銀十」旺季不旺，建商再度下猛藥促銷，恒大集團董事局主席許家印在營銷大會上宣布，從9月7日起「恒大全面...

熱門新聞

欣興集團昆山鼎鑫驚傳火警 尚待公司釐清

影星劉亦菲挺港警 黃之鋒籲抵制「花木蘭」

蔡霞批習近平後銀行帳戶被封 不只養老金連存款都沒

網友抱怨「全世界都是敵人」…胡錫進：嚴重的錯覺

大陸副外長樂玉成：台灣問題涉主權 沒有妥協空間

華為任正非：這個磨難會讓更多的英雄產生

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。