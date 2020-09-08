超能賺也要上市 農夫山泉焦慮在產品單一

大陸瓶裝水龍頭「農夫山泉」8日正式登陸港交所，其礦泉水一瓶僅人民幣2元（新台幣8.8元），毛利率卻超過60％。但分析指出，農夫山泉近6成營收來自於瓶裝水，也存在產品結構過於單一的問題。

鳳凰財經報導，按目前的估值來算，農夫山泉是康師傅的近三倍、統一的七倍左右，比蒙牛乳業也要高出近港幣1,000億元。

大陸瓶裝飲用水是一個高毛利的行業，因為是原材料構成單一、生產技術簡單，保質期長。

根據農夫山泉招股書，2019年綜合毛利率高達55.4%，占比最大的飲用水產品毛利率高達60.2%，其餘品類毛利率也都保持在30%到60%之間，這代表其礦泉水每1塊錢的銷售收入，就能帶來約6毛的毛利。

目前農夫山泉主要有包裝飲用水、茶飲料、功能飲料、果汁飲料四大產品。

從招股書來看，農夫山泉現階段的收入主要來源於水。在農夫山泉過去三年披露的營業利潤的主要收入都是來自飲用水產品，在2017年、2018年和2019年的營收占比中，分別高達57.9%、57.5%和59.7%。

面對營收結構單一問題，農夫山泉也一直嘗試開闢新的品類和業務，但多都不太順利。

2019年，農夫山泉在飲品領域就接連推出幾大全新品類，包括植物優酪乳、碳酸咖啡品牌「炭仌」、中老年飲品「鋰水」以及冷藏「NFC果汁」等。

2017年，農夫山泉跨界推出「樺樹汁系列護膚品」，兩年後又推出白樺樹汁噴霧，大有要在化妝品行業闖出一片天地之勢；2019年，農夫山泉聯手TCL入局家電行業，上線新品空氣淨化器，同年，農夫山泉旗下農產品17.5度阿克蘇蘋果也登陸各大電商平台。

但多方出擊的效果卻差強人意，並未在市場上引起較大反響。

根據弗若斯特沙利文報告顯示，若按零售額計算，2019年大陸包裝飲用水市場規模達人民幣2,017億元，在規模不斷擴大的同時，競爭日益激烈。

大陸軟飲市場的高毛利率也吸引眾多新企業進入，飲用水、功能飲料，茶飲料和果汁市場都是各大企業布局的市場。

除了康師傅、統一、昆侖山、娃哈哈、冰露、怡寶、百歲山等老牌水飲企業在積極轉型、尋求突破，元氣森林、喜小茶等新銳網紅品牌也在飛速搶佔細分市場，發展十分迅猛。

此外，其他食品快消巨頭也在悄悄發展飲用水領域，伊利乳業在2019年推出了「inikin伊刻活泉」礦泉水。

國外快消巨頭也瞄準了高階水市場，依雲、巴黎水、聖培露紛紛進入大陸市場；好麗友推出了高端礦泉水品牌「濟州熔岩水」；雀巢也在今年將其另一高階品牌普娜引入大陸。

而走高階路線的瓶裝水品牌，例如「西藏5100」等的業績近幾年明顯增長，百歲山等老牌水飲企業也開始注重並加大投入高階品牌形象的建設。

早在2015年，農夫山泉也打入了高階水市場，推出農夫山泉玻璃瓶礦泉水、適合嬰幼兒的天然飲用水以及適合學生的天然礦泉水。為了打造高級感，農夫山泉還通過廣告不斷宣傳優質水源地，邀請英國設計工作室Horse為高階水產品設計包裝。

但面對如此激烈的競爭壓力，農夫山泉需要一個新的增長點，但是目前它還沒有探索出一條適合自己的多元化發展之路。