陸瓶裝水龍頭「農夫山泉」今登港股 成「凍資王」

大陸瓶裝水龍頭公司農夫山泉於8日港股掛牌， IPO定價為每股港幣21.5元（新台幣82.8元），募資港幣81.49億元（約新台幣313.9億元）。

由於農夫山泉在大陸消費市場的地位，此次申購農夫山泉的人數超過70萬人，凍結資金港幣6,709.5億元，超過中國鐵建和閱文集團，成為港股歷史上頭號「凍資王」，被外界稱為「水中茅台」。

農夫山泉獲得市場高度追捧，7日暗盤交易開報港幣38元，較港幣21.5元招股價高出港幣16.5港元，截至暗盤收漲104.88%，報港幣44.05元，成交港幣3.56億元，最新總市值港幣4,928.42億元。

大陸證券時報旗下新媒體《券商中國》報導，農夫山泉此次募資將主要用於持續進行品牌建設、穩步提升分銷廣度和單店銷售額、進一步擴大產能、加大對基礎能力建設的投入以及探索海外市場機會。

資金對農夫山泉的關注，源於該公司的強勁的賺錢能力，同時該公司也成為飲料行業的大陸龍頭。

早前在「喝水」這件事上，台企康師傅仍是大陸瓶裝水龍頭，但2011年起，農夫山泉超越康師傅，尤其是在天然飲用水領域，成為市場的絕對龍頭。數據顯示，目前農夫山泉在天然飲用水領域已拿下57.3%市佔率。

雖然農夫山泉最大業務是瓶裝水，但近年也逐步實現業務多元化。公開資料顯示，農夫山泉旗下還有茶飲料、功能飲料、果汁等四大系列幾十種產品，以及其他飲品。

農夫山泉的獲利能力也十分引人矚目，根據招股書上的數據，農夫山泉包裝飲用水毛利率高達60.2%，茶飲料瓶的毛利率也達59.7%，功能飲料產品毛利率為50.9%，果汁飲料產品毛利率也有34.7%。農夫山泉2019年整體毛利率為55.4%，相當於每1元銷售收入就能為農夫山泉帶來約6毛的毛利。

招股書顯示，2017年至2019年，農夫山泉營收分別為人民幣174.9億元、204.8億元及240.2億元；淨利潤為人民幣33.9億元、36.1億元及49.5億元。