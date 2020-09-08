5G第一城 深圳底氣在產業鏈

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
深圳是大陸5G基礎設施最快城市，圖為北京服貿會上，民眾參觀5G全連接工廠模型。（新華社）
深圳是大陸5G基礎設施最快城市，圖為北京服貿會上，民眾參觀5G全連接工廠模型。（新華社）

全球各地城市忙於建設5G基站，當中的深圳已成為中國第一個5G獨立組網城市。深圳市工業和信息化局局長賈興東表示，截至8月14日，深圳已建成46480個5G基站，提前完成要在8月底前完成4.5萬個5G基站建設的目標。

中新社報導，與其他一線城市相比，深圳5G基礎設施建設位居前列。北京市到今年底將完成3萬個5G基站建設；上海市截至7月底，建設室外5G基站2.5萬個，室內3.1萬個；廣州市截至7月底，全市共建成5G基站28547個。　　

中國5G商用城市已超300個，但大部分僅能實現熱點和重點地區覆蓋。在深圳，5G基站已實現連片覆蓋。深圳地鐵6號線和10號線的乘客已經享受到5G衝浪。廣東移動表示，在建設中解決了地鐵隧道內5G共建共享等業界重大難題，短短8個月實現2條地鐵線全線覆蓋，比計畫提前兩周開通示範網絡。　　

值得注意的是，深圳5G網絡為SA（獨立組網）。電信業人士表示，中國是第一個做全國覆蓋5G獨立組網的國家，國外沒有任何成功經驗，因此挑戰非常大。現在，深圳已經率先走出了第一步。　

基礎設施建設只是5G「第一城」的一個方面，在應用落地方面，深圳也做出示範。招商港口副總經理、首席數字官李玉彬表示，在以媽灣智慧港為代表的智慧港口生態建設中，利用5G專網結合邊緣計算，部署了岸橋遠程控制、場橋自動化、港口無人駕駛拖車、無人機巡檢、智能理貨、智慧運營等應用。　　

在政務應用示範方面，深圳市選取醫療、教育、交通、警務、能源等領域10個典型應用，在垂直行業應用示範方面，選取超高清視頻、智慧工廠、工業互聯網等領域10個典型應用，致力於在應用上先行示範。　　

在華為總部，遠程操控5G擺渡車、5G無人機、5G智能安防機器人、5G消毒機器人等成展示智慧園區的一個窗口。

電信業專家馬繼華表示，深圳市5G應用先行示範，既為運營商網絡建設積累了經驗，也為其他地方5G落地提供樣板。　

深圳的底氣還在於通信產業鏈。華為、中興通訊兩家通信設備龍頭企業總部均設在深圳。中國信息通信研究院副院長王志勤說，深圳作為全球電子信息產業重鎮，集聚了大批領軍企業，在5G標準制定、技術研發、網絡建設、融合應用、產業生態等方面均走在世界前列。　　

馬繼華表示，深圳市能在5G建設中走在前列，政府的支持起到非常大的作用。例如，2019年9月深圳市發布5G網絡建設政策扶持措施，每個5G基站補貼1萬元人民幣，減輕了運營商投資壓力。在基站電費方面，深圳採用轉供電改直供電模式，在沒有補貼的情況下，直供電價比轉供電大約低20%左右。　　

深圳市還瞄準全球數字經濟樣板城市目標。華為輪值董事長郭平說，當前全球5G部署將告一段落，下一階段的重點是：發展行業應用，釋放5G紅利，實現5G的商業成功。

深圳 北京 廣東

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