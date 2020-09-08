萬噸玄武岩纖維生產線 德陽量產

世界首套萬噸級池窯連續玄武岩纖維生產示範線（項目1號線），近日在四川省德陽市羅江區投入批量化生產。

玄武岩連續纖維，是玄武岩石料在經過1600攝氏度以上的高溫熔融和拉絲等一系列工序後形成，直徑只有頭髮絲的1/3，但強度很大，廣泛應用於交通基礎設施、海洋工程、環保等領域。比如，要吊起一個同樣重的物體，使用玄武岩纖維材料的重量，只是金屬材料的1/8到1/10。

四川省玻纖集團有限公司依託50年來在無機非金屬領域的技術積澱，聯合四川大學、西南科技大學組建核心研發團隊，攻克數十項技術難題，自主研發出一整套擁有自主智慧財產權的池窯生產連續玄武岩纖維的成熟工藝，是世界玄武岩纖維生產史上一次重大技術創新，技術成果達到國際先進水準。

據悉，除了這條年產萬噸的生產線外，下一步還將再建一條年產兩萬噸的生產線，預計2021年底投產，2023年擬再建一條6萬噸的生產線。同時，占地276畝、總投資20億元人民幣的無機非金屬材料產業園纖維製品項目，也已拉開建設大幕，全力助推羅江玄武岩纖維產業化基地和纖維複合材料產業集聚發展示範區建設。