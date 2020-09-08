廣州樓市 8月成交量大漲

8月廣州樓市總體成交量大漲，一手樓和二手樓成交量均出現顯著增長。網易房產數據中心監控數據顯示，8月廣州一手樓網簽成交10112套，環比增11.62%，同比增46.17%。

中新社報導，本月也是自2018年12月後（20個月）以來首次單月成交過萬套。其中南沙區、增城區、黃埔區成交量居全市前三，分別為2570套、2469套、1244套。其中成交量最少的越秀區成交99套，但同比也大漲了182.86%。

二手房方面，廣州市房地產中介協會統計，8月全市二手住宅網簽15272套，環比增12.63%，已連續6個月保持了環比增長態勢，同比則銳增了65.00%。其中天河區、番禺區和增城區位居前三，分別為2127套、2118套和1827套，海珠區成交1765套居第四。南沙區成交866套，環比大漲44.97%，增長居全市第一。

廣州市房地產中介協會分析稱，目前貨幣金融環境相對寬鬆，對促進置業需求釋放有一定作用；其次，深圳樓市「715新政」出台後，部分購房需求外溢至廣州，特別是對南沙區的影響明顯；此外，白雲區和荔灣區先後出台人才新政，對增強市場信心、緩解部分購房群體觀望情緒有一定作用。同時，「賣一買一」的改善型需求也在繼續釋放。