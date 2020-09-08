陸紡織服裝市場 景氣指數回升

中國紡織工業聯合會流通分會日前發布景氣監測結果顯示，8月大陸全國紡織服裝專業市場管理者及商戶的各項景氣指數回升。

中新社報導，「紡織服裝專業市場景氣指數」由「管理者指數」及「商戶指數」兩部分構成。從大陸全國紡織服裝專業市場管理者景氣指數來看，總指數中，8月管理者景氣指數為50.05，比7月上升1.07個百分點；經營環境指數為50.32，比7月上升0.97個百分點。

從商戶景氣指數來看，總指數中，8月商戶景氣指數為50.07，比7月上升1.04個百分點；經營環境指數為50.63，比7月上升1.68個百分點。

總而言之，8月紡織服裝專業市場在7月的基礎上繼續回升，各項重要指數呈現整體回暖的趨勢。

中國紡織工業聯合會流通分會預計，管理者方面，下期管理者景氣指數為50.32，比7月上升0.32個百分點；下期經營環境指數為50.32，比7月上升0.64個百分點。商戶方面，下期商戶景氣指數為50.84，比7月上升1.19個百分點；下期經營環境指數為50.84，比7月上升1.19個百分點。