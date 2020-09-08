陸出口增速 一年半最快

大陸海關總署昨（7）日發布8月進出口數據，受益於部分防疫物資出口支撑、國際市場的需求依舊旺盛，以美元計價的8月出口金額2,352.6億美元，年增9.5%，連續三個月正增長，高於市場預期，並創2019年3月以來最高增速。

不過後疫情時代企業經營困境沒有明顯改善，內需情況不佳，以美元計價的8月進口金額1,763.3億美元，年減2.1%，降幅較7月擴大0.7個百分點；當月貿易順差為589.3億美元，較7月減少34億美元。

路透報導，交通銀行金融研究中心高級研究員劉學智表示，8月出口增速進一步加快，整體出口在持續好轉，第2季之後全球經濟的復甦帶動了外需的改善，防疫物資相關的出口延續快速增長。

光大銀行金融市場分析師周茂華認為，8月外貿數據整體表現較好，出口增速較前值繼續加快且好於市場預期，也保持可觀外貿順差，顯示全球需求延續復甦態勢，但未來幾個月也面臨外需趨緩與外貿各行業復甦不平衡問題。

劉學智指出，進口略差一些主要是企業生產還是偏謹慎，特別是製造業對未來的預期比較差一些，官方製造業PMI分項數據說明企業經營較為謹慎，補庫存意願降低，導致了整個進口的需求偏弱一些。

周茂華指出，8月進口增速表現遜於預期，主要是境內進口的主要大宗商品中，原油、煤及褐煤、鐵礦砂及大豆等商品進口出現放緩，未來幾個月出口與進口增速「缺口」趨於收窄。

今年前八個月，東協為仍是大陸第一大貿易夥伴，雙方貿易總額人民幣2.9兆，年增7%，占大陸外貿總額14.6%；歐盟是大陸第二大貿易夥伴，雙方貿易總額為人民幣人民幣2.8兆，年增1.4%，占大陸外貿總額的 14%。

美國是大陸第三大貿易夥伴，雙方貿易總額為人民幣2.4兆，年減0.4%，占大陸外貿總額12.1%。

金融界報導，值得注意的是，大陸對美國進口、出口增速均連續三個月加快，分析認為，在美中衝突加劇的背景下，經貿協議成為壓艙石。

廣發證券首席宏觀分析師郭磊表示，從區域結構看，大陸對東協出口與去年同期相比維持單月較高增速，對美出口也有明顯反彈。