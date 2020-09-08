寧德時代擬發行美元債

大陸最大動力電池生產商寧德時代計劃首次發行美元債券，已聘請銀行協助發行，將在本周開始與投資者會面，擬在境外發行債券額度不超過30億美元（約新台幣885億元）或等值其他幣種，所得款項還將用於投資海外項目和償還貸款。

寧德時代今年首次在大陸供貨給特斯拉上海工廠，發行美元債券是否用於在海外投資設廠並供貨給特斯拉，受到外界關注。

界面新聞報導，寧德時代成立於2011年，總部位於福建寧德市。專注於新能源汽車動力電池系統、儲能系統的研發、生產和銷售，為全球新能源應用提供解決方案。公司是特斯拉以及BMW和福斯汽車等主要汽車製造商的關鍵供應商。

彭博報導，發行美元計價債券將通過引入新的國際投資者來分散寧德時代的融資來源。據彭博匯編的數據，該公司以前從未發行過美元債券。該公司目前有兩支未到期的人民幣計價債券。

滙豐控股、美銀證券、工銀國際和招銀國際均在美元債發行的行列。債券將由寧德時代的全資子公司Contemporary Ruiding Development Ltd.發行，並由寧德時代擔保。

寧德時代在全球鋰離子電池安裝量市占率近30%，要歸功於其在大陸不斷成長的電動車市場上的強勢地位。陸電動汽車市場約占全球電動汽車總出貨量的一半。