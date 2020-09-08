挺兩岸青年創業 東莞台博會設專館

第11屆東莞台灣名品博覽會將於10月29日在廣東東莞舉行。本屆博覽會將設立粵港澳大灣區青年創新創業館，引進粵港澳大灣區的青年創新創業孵化基地，集中展示兩岸青年創新創業成果。

中新社報導，東莞台灣名品博覽會是幫助台商提升品牌知名度，拓展內銷，深化莞台經貿合作、服務台資企業轉型升級的重要平台。該博覽會自2010年創辦以來，已成功舉辦10屆，在兩岸具有較高知名度和影響力。近年來，博覽會在幫助台企轉型升級的同時，也注重為兩岸青年創新創業搭建平台，吸引台灣青年來大陸創新創業。

本屆東莞台博會組委會負責人介紹，本屆博覽會將設立粵港澳大灣區青年創新創業館。屆時，來自粵港澳大灣區的青年創新創業孵化基地都將在這裡集中展示兩岸青年創新創業成果。主辦方還將吸引風險投資基金前來跟這些兩岸青年創新創業項目進行交流對接，鼓勵兩岸青年就業、創業和興業發展。

東莞市台商投資企業協會常務副會長陳宏欽表示，隨著粵港澳大灣區建設的大力推進，東莞更深一層地具備了莞台經貿融合、共創商業未來的良好優勢。他希望通過第11屆東莞台博會的舉辦，進一步推動海峽兩岸的商業與文化交流，吸引更多台灣青年來東莞創業，為未來台商在東莞發展注入新的活力。

本屆博覽會還將舉辦兩岸青創項目路演推廣活動、大型知名採購商採購推介會等一系列的配套活動，多方面推動兩岸青年創新創業的交流合作。