挺兩岸青年創業 東莞台博會設專館

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

第11屆東莞台灣名品博覽會將於10月29日在廣東東莞舉行。本屆博覽會將設立粵港澳大灣區青年創新創業館，引進粵港澳大灣區的青年創新創業孵化基地，集中展示兩岸青年創新創業成果。

中新社報導，東莞台灣名品博覽會是幫助台商提升品牌知名度，拓展內銷，深化莞台經貿合作、服務台資企業轉型升級的重要平台。該博覽會自2010年創辦以來，已成功舉辦10屆，在兩岸具有較高知名度和影響力。近年來，博覽會在幫助台企轉型升級的同時，也注重為兩岸青年創新創業搭建平台，吸引台灣青年來大陸創新創業。　　

本屆東莞台博會組委會負責人介紹，本屆博覽會將設立粵港澳大灣區青年創新創業館。屆時，來自粵港澳大灣區的青年創新創業孵化基地都將在這裡集中展示兩岸青年創新創業成果。主辦方還將吸引風險投資基金前來跟這些兩岸青年創新創業項目進行交流對接，鼓勵兩岸青年就業、創業和興業發展。　　

東莞市台商投資企業協會常務副會長陳宏欽表示，隨著粵港澳大灣區建設的大力推進，東莞更深一層地具備了莞台經貿融合、共創商業未來的良好優勢。他希望通過第11屆東莞台博會的舉辦，進一步推動海峽兩岸的商業與文化交流，吸引更多台灣青年來東莞創業，為未來台商在東莞發展注入新的活力。　　

本屆博覽會還將舉辦兩岸青創項目路演推廣活動、大型知名採購商採購推介會等一系列的配套活動，多方面推動兩岸青年創新創業的交流合作。

青年 創業 台商

延伸閱讀

廣州通過方案 試點不動產跨境抵押

吸引台青西進 廣州設立大灣區首家台青服務中心

大灣區第一家官方台青服務中心 廣州掛牌

渣打集團：林遠棟出任大灣區行政總裁

相關新聞

陸8月出口高於市場預期 但內需不旺

大陸海關總署昨日發布今年八月進出口數據，受益於防疫物資出口支撐、國際市場的需求依舊旺盛，以美元計價的八月出口金額二三五二...

陸出口增速 一年半最快

大陸海關總署昨（7）日發布8月進出口數據，受益於部分防疫物資出口支撑、國際市場的需求依舊旺盛，以美元計價的8月出口金額2...

北京服貿會 500品牌冰雪力量

北京正舉辦2020年中國國際服務貿易交易會，服貿會期間的9月5日至6日還舉行了2020國際冬季運動（北京）博覽會（以下簡...

上海外灘大會 線上線下一體化

首屆上海「外灘大會」（金融科技大會）將於9月24日-9月26日在上海黃浦世博園區舉行，主題為「科技讓未來更普惠」。

挺兩岸青年創業 東莞台博會設專館

第11屆東莞台灣名品博覽會將於10月29日在廣東東莞舉行。本屆博覽會將設立粵港澳大灣區青年創新創業館，引進粵港澳大灣區的...

萬噸玄武岩纖維生產線 德陽量產

世界首套萬噸級池窯連續玄武岩纖維生產示範線（項目1號線），近日在四川省德陽市羅江區投入批量化生產。

陸紡織服裝市場 景氣指數回升

中國紡織工業聯合會流通分會日前發布景氣監測結果顯示，8月大陸全國紡織服裝專業市場管理者及商戶的各項景氣指數回升。

廣州樓市 8月成交量大漲

8月廣州樓市總體成交量大漲，一手樓和二手樓成交量均出現顯著增長。網易房產數據中心監控數據顯示，8月廣州一手樓網簽成交10...

5G第一城 深圳底氣在產業鏈

全球各地城市忙於建設5G基站，當中的深圳已成為中國第一個5G獨立組網城市。深圳市工業和信息化局局長賈興東表示，截至8月1...

恒大七折賣房 將引爆降價潮

大陸房地產市場「金九銀十」旺季不旺，建商再度下猛藥促銷，恒大集團董事局主席許家印在營銷大會上宣布，從9月7日起「恒大全面...

寧德時代擬發行美元債

大陸最大動力電池生產商寧德時代計劃首次發行美元債券，已聘請銀行協助發行，將在本周開始與投資者會面，擬在境外發行債券額度不...

大陸外匯存底 連五月攀升

大陸外匯存底連五個月攀升，國家外匯管理局昨（7）日公布，截至8月底中國外匯存底為3.16兆美元，較7月增加102.1億美...

熱門新聞

港9.6大遊行12歲少女被防暴警撲倒在地 母：我們只是路過

欣興集團昆山鼎鑫驚傳火警 尚待公司釐清

影星劉亦菲挺港警 黃之鋒籲抵制「花木蘭」

網友抱怨「全世界都是敵人」…胡錫進：嚴重的錯覺

大陸副外長樂玉成：台灣問題涉主權 沒有妥協空間

亞洲周刊：東風導彈成美國航母「殺傷鏈」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。