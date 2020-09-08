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恒大七折賣房 將引爆降價潮

經濟日報 / 記者戴瑞芬／綜合報導
房市旺季不旺，建商再下猛藥促銷，恒大集團宣布即日起房屋售價全面打七折。（中新社）
房市旺季不旺，建商再下猛藥促銷，恒大集團宣布即日起房屋售價全面打七折。（中新社）

大陸房地產市場「金九銀十」旺季不旺，建商再度下猛藥促銷，恒大集團董事局主席許家印在營銷大會上宣布，從9月7日起「恒大全面七折賣房」，9、10月要達到每個月銷售目標人民幣1,000億元（約新台幣4,330億元），這意味「金九銀十賣房銷售額達2,000億元（約新台幣8,660億元）」。

恒大打出金九銀十樓市促銷第一槍「七折賣房」，業界預估會帶動房市的降價潮。澎湃新聞報導，恒大祭出了史上最強的全國樓盤七折特大優惠政策，同時，還推出網上賣房2,000元抵2萬元、清尾（出清最後幾戶房屋）最高八八折等多重額外折扣讓利。以一套原價100萬元的房價為例，如果享受所有折扣優惠，折後購買只需要58萬元。

國是直通車報導，恒大降價銷售，主要是今年房地產市場受到疫情衝擊，今年下半年以來，房地產調控持續收緊，包括深圳、杭州等城市限購力度加大，業界盛傳融資設「三道紅線」等，房企面臨銷售及融資的雙重壓力。

不過，房地產市場會因此帶動降價潮嗎？報導指出，恒大放話對各地所有樓盤都在目前售價的基礎上打七折，但實際實施的落差會很大。原因是各地樓市「一城一策」，許多地方更對新房限價，開發商就是想便宜賣也不行。而且樓盤打折一般是針對備案價（意指定價），與實際售價不同。

外界分析，恒大在如此大力度促銷的背後，目標顯而易見，就是搶銷售、抓回款、降負債。距年底還有四個月，對於降負債壓力過大的企業，未來不排除會以「割肉」賣房等方式，加速資金回流，降低負債水平。

按恒大今年上半年89.4%的回款率計算，金九銀十期間將回款近人民幣1,800億元，因此，為了降負債，恆大勢必以極大力度促銷降負債，才能使各項指標符合監管層要求。

房地產 人民幣 疫情

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