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上海外灘大會 線上線下一體化

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

首屆上海「外灘大會」（金融科技大會）將於9月24日-9月26日在上海黃浦世博園區舉行，主題為「科技讓未來更普惠」。

中新社報導，上海金融與法律研究院院長傅蔚岡表示，全球金融中心競爭日趨白熱化，科技成了上海的核心競爭力。外灘大會將成為上海建設金融科技品牌新名片。

組委會表示，首屆外灘大會採用「1+40+X」辦會模式，即1場主論壇、40場分論壇和X場配套文娛活動。大會涵蓋數字普惠開放、金融科技創新、全球生態共建、商業價值變革、綠色和可持續發展5大前沿話題。

作為「在線經濟」發展高地，上海外灘大會採用「線上線下一體化」辦會，在線鏈接全球超過500多位最具影響力的金融科技大咖、頂尖學者、行業領軍者，聚焦未來科技展望、權威思想觀點，進而推動全球商業、經濟與社會生態的合作發展。

此外，作為一場「普通人也能看懂」的科技大會，現場將設置13000平方米展廳，觀眾可近距離瞭解科技在金融、商業、數字生活等領域的應用，打造線上雲展覽+線下數字生活節+外灘音樂節「一站式」參會體驗。

螞蟻集團CEO胡曉明表示，上海是中國的金融中心，外灘是東方華爾街。未來的金融中心一定是科技中心。數字經濟時代，中國最有可能成為全球金融中心的城市一定有上海。支付寶註册地在上海，希望能為上海建立全球金融科技中心承擔更大的責任，幫助上海提升與金融中心相匹配的技術能力。

上海 金融中心

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