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北京服貿會 500品牌冰雪力量

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
2020國際冬季運動（北京）博覽會上的專題展，吸引多人參觀。（新華社）
2020國際冬季運動（北京）博覽會上的專題展，吸引多人參觀。（新華社）

北京正舉辦2020年中國國際服務貿易交易會，服貿會期間的9月5日至6日還舉行了2020國際冬季運動（北京）博覽會（以下簡稱「冬博會」），會上有500餘家海內外品牌帶來了冰雪技術、冰雪裝備、冬季旅遊、冰雪教育等產業成果的展示，讓觀眾近距離感受冰雪力量。

中新社報導，北京與張家口將於2022年1月聯合舉辦冬季奧運會。來自德國的滑雪教練施德飛（Henrik Stefes）說，越來越多中國人對冬季運動有興趣。他已在中國做了8年滑雪教練，見證了自2015年獲得冬奧會主辦權以來中國冰雪經濟的快速發展。他說，在歐洲，大部分孩子很小就開始接觸滑雪，但是中國有很多「小白」，這是一個很大的市場。

中國作為目前世界上增長最快的冬季體育運動市場，至2022年北京冬奧會，人們期待將有三億中國人對冬季運動產生濃厚興趣。隨著滑雪運動在中國的興起，各類滑雪專業人才緊缺，這也是施德飛認為的商機。

展區內人頭攢動，圍觀和體驗的觀眾絡繹不絕。孩子們在冰場嬉戲滑行，冰壺體驗者正屏息凝神擲球，而VR單板滑雪體驗區則傳來驚叫連連……技術讓更多人參與到極具科技感的冰雪運動體驗活動之中，盡情享受這場「冰雪盛宴」。

冬博上，一名兒童在冬季運動專題展區體驗擲冰壺。（新華社）
冬博上，一名兒童在冬季運動專題展區體驗擲冰壺。（新華社）

有關冬奧運動項目，似乎在服貿會可以一站式體驗完成，這背後隱現的是可觀的體育商機。主辦方表示，本屆冬博會吸引了奧地利、挪威、法國、日本、義大利、芬蘭、冰島、斯洛文尼亞、德國、美國、捷克等近20個冰雪強國參展，其中參展的國際品牌占比60%。

本屆服貿會期間，共舉辦涵蓋奧運城市發展、冰雪創業爭霸、冰雪裝備產業、冰雪教育、科技冬奧和冰雪旅遊發展等內容的十餘場論壇，話題聚焦冬奧運動，與海內外冰雪從業者共同展望體育行業的未來。

「根據測算，中國冰雪產業總規模到2022年有望達到8000億元人民幣，預計到2025年將實現人民幣1兆元的目標」。中國國家體育總局副局長、中國奧委會副主席李穎川說。

他說，受今年新冠肺炎疫情影響，中國共有774座滑雪場、388家滑冰場被迫暫停運營，各種冬季運動賽事也被迫延期。中國冰雪產業企業渡過了一段前所未有的艱難時期。如今，中國在全球範圍內有效控制住疫情，在線下舉辦重大國際經貿活動，不僅提振國際冬季運動和冰雪產業發展信心，也讓海內外冰雪從業者看到不遠的「春天」。

北京 奧運 體育

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