英國老牌咖啡COSTA在陸爆關店潮 青島門店已全關

英國老牌連鎖咖啡店COSTA，如今也不敵行業競爭及疫情衝擊，出現「關店潮」。據了解，COSTA目前在大陸多個城市的關店數量，已經占到大陸全國門店的10%左右，其中，青島門店已全數關閉，北京及江浙地區也有部分門店關閉。

央視財經報導，今年6月底，COSTA在青島的門店已經全線撤出市場，經過查證，COSTA咖啡在青島的所有門店確實皆為閉店歇業狀態，而部分來喝咖啡的大陸消費者，還有人不清楚COSTA咖啡已經在青島關店，之前辦理過預付卡或兌換券的大陸消費者，正在申請退款。

COSTA咖啡青島某門店原店長馬女士指出，公司先集中撤除青島店，且也都已經裁員。

南方都市報報導，COSTA近日則對此回應，關閉部分門店是COSTA在大陸業務優化調整的一部分，在優化部分門店的同時，COSTA沒有放緩在大陸開拓零售店的步伐，公司也會持續關注新的開店機會，對大陸市場充滿信心，未來將繼續在當地投入和發展。

COSTA更指出，此次疫情對餐飲業的衝擊及消費者行為的改變，促使他們加速實施以消費場景為核心的多元化管道戰略，在中國，COSTA將不斷拓展和覆蓋不同的消費場景，建設全管道的咖啡品牌。

據了解，COSTA成立於1971年，2006年進入大陸，2018年被可口可樂收購，曾經在大陸咖啡市場和星巴克平分秋色。目前，COSTA在大陸的零售門店數量接近400家。