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報告：近年大陸房價將維持高位盤整

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
有報告預估，近兩、三年內大陸房價整體將維持高位盤整態勢。（圖／取自界面新聞）
有報告預估，近兩、三年內大陸房價整體將維持高位盤整態勢。（圖／取自界面新聞）

中國社會科學院生態文明研究所與社會科學文獻出版社7日聯合發布的《房地產藍皮書：中國房地產發展報告No.17（2020）》指出，預估近兩、三年內大陸房價整體將維持高位盤整態勢。除了少數三、四線城市和個別地段、個別房地產外，整體房價大漲大落都是小概率（機率）事件，而疫情對今年住房交易會有短期影響，但對房價整體走勢影響是極小。

中國新聞網報導，報告還指出，大陸「90後」（指1990年後出生者）及工作年資3年以下的人群為租房主力，年齡在21到30歲的租客占比最高，達61.3%；收入在每月3001到8千元人民幣的租房族群占比達64.2%。

從意願租金收入比來看，在5%到10%的占比最高達28.6%，20%到40%、10%到20%次之，分別為25.6%和19.2%，在40%以上的僅占15.1%，意味著只有15.1%的租房人群願意拿出收入的40%以上來支付房租。

房地產 疫情 人民幣

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