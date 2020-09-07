聽新聞
test
0:00 / 0:00
報告：近年大陸房價將維持高位盤整
中國社會科學院生態文明研究所與社會科學文獻出版社7日聯合發布的《房地產藍皮書：中國房地產發展報告No.17（2020）》指出，預估近兩、三年內大陸房價整體將維持高位盤整態勢。除了少數三、四線城市和個別地段、個別房地產外，整體房價大漲大落都是小概率（機率）事件，而疫情對今年住房交易會有短期影響，但對房價整體走勢影響是極小。
中國新聞網報導，報告還指出，大陸「90後」（指1990年後出生者）及工作年資3年以下的人群為租房主力，年齡在21到30歲的租客占比最高，達61.3%；收入在每月3001到8千元人民幣的租房族群占比達64.2%。
從意願租金收入比來看，在5%到10%的占比最高達28.6%，20%到40%、10%到20%次之，分別為25.6%和19.2%，在40%以上的僅占15.1%，意味著只有15.1%的租房人群願意拿出收入的40%以上來支付房租。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言