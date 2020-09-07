台資上緯新材料 28日科創板掛牌上市

負責承銷保荐台資上緯新材料的申萬宏源券商7日透露，上緯新材料將於9月28日在科創板掛牌上市。

上緯新材料是上緯投控（3708）旗下子公司，上緯董事會去年11月敲定在上海科創版申請上市，今年7月中獲得科創板股票上市委員會審議同意，9月2日收到大陸證監會審核通知。

上緯新材料主要產品為環保高性能耐腐蝕材料、風電葉片用材料和新型複合材料，現有上海、天津、江蘇、南投、馬來西亞五處生產基地。

根據招股書，上緯新材料本次擬募集資金人民幣2.16億元（新台幣9.4億元），分別用於上緯上海技改一期項目、上緯天津風電材料自動化改造項目、上緯上海翻建生產及輔助用房、上緯興業整改專案、補充營運資金。

招股書顯示，2016年至2019年，上緯新材料營收分別為11.25億元（人民幣，下同）、10.24億元、12.38億元、13.49億元，淨利潤分別為人民幣1.23億元、5161.35萬元、2437.59萬元、7826.80萬元。

招股書指出，2019 年公司風電葉片用材料收入為人民幣6.5億元，占營收比重48.69%，該類產品業務規模受風電行業景氣度、政策調控的影響而波動。

在2017年到2019年間，上緯新材產品產能分別為79090.80噸、85509噸、74201.50噸；其中，子公司上緯江蘇的產能分別為6098.40噸、19965噸、4436.70噸。

招股書還提到，子公司上緯江蘇受到響水「321」特別重大爆炸事故的影響，鹽城市阜寧縣高新區化工園區根據省市化工產業安全環保整治要求，主動實施停產整改，上緯江蘇停產。