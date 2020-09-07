陸8月外貿出口1.65兆人幣 年增11.6%
大陸海關總署統計，8月分，大陸外貿進出口2.88兆（人民幣，下同），增長6%，其中，出口1.65兆元，增長11.6%；進口1.23兆元，下降0.5%；貿易順差4165.9億元，增加74.4%。
據大陸海關總署網站顯示，前8個月，大陸貨物貿易進出口總值20.05兆元，比去年同期下降0.6%，降幅較前7個月縮小1.1個百分點，其中，出口11.05兆元，增長0.8%；進口9兆元，下降2.3%；貿易順差2.05兆元，增加17.2%。
一般貿易進出口增長、比重提升。前8個月，大陸一般貿易進出口12.09兆元，增長0.5%，占大陸外貿總值的60.3%，比去年同期提升0.7個百分點，其中，出口6.59兆，增長2.5%；進口5.5兆，下降1.7%。同期，加工貿易進出口4.68兆，下降6.7%，其中，出口2.97兆，下降6.6%；進口1.71兆，下降6.8%。
大陸海關總署指出，大陸對東協、歐盟和日本進出口增長，對美國進出口微降。前8個月，東協持續為大陸第一大貿易夥伴，大陸與東協貿易總值2.93兆元，增長7%，占大陸外貿總值的14.6%，其中，對東協出口1.64兆，增長6.9%；自東協進口1.29兆，增長7.1%；對東協貿易順差3443.4億元，增加6.2%。
歐盟為大陸第二大貿易夥伴，與歐盟貿易總值為2.81兆元，增長1.4%，占大陸外貿總值的14%，其中，大陸對歐盟出口1.72兆，增長5.3%；自歐盟進口1.09兆，下降4.1%；對歐盟貿易順差6289.2億元，增加26.9%。
美國則為第三大貿易夥伴，中美貿易總值為2.42兆元，下降0.4%，占大陸外貿總值的12.1%，其中，大陸對美國出口1.87兆，下降0.5%；自美國進口5493.2億元，增長0.2%；對美貿易順差1.32兆元，減少0.8%。
日本為大陸第四大貿易夥伴，中日貿易總值1.4兆，增長1%，占大陸外貿總值的7%，其中，對日本出口6387.2億元，增長0.3%；自日本進口7660.6億元，增長1.6%；對日貿易逆差1273.4億元，增加8.7%。
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