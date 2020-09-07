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瞄準東協 台商前進廣西崇右

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
廣西自貿試驗區一周年：通關成本降低與東協經貿合作升溫。圖為車輛通過友誼關口岸。 （中新社）
廣西自貿試驗區一周年：通關成本降低與東協經貿合作升溫。圖為車輛通過友誼關口岸。 （中新社）

「廣西崇左市有眾多口岸，產品進出東盟（東協）便利；這裡還有兩岸產業合作區崇左產業園，有和台灣接近的氣候和自然環境，我們的農業技術能够在這裡得到很好的運用。」台商王九全近日在受訪時表示。

中新社報導，2017年，王九全、王九齡兩兄弟到廣西崇左市發展，一起投資建設星期九生態休閒農莊，經過將近兩年的建設發展，現農莊已發展成約1500畝規模的農業綜合體。目前，農莊內百香果種植「一畝奔小康」項目、生態養雞場項目、生態淡水魚養殖場項目進展順利。

王九齡對農莊未來的發展充滿信心，他表示：「我們發展的是示範類農莊，我們有先進的農產品種植技術，希望把這些技術分享給農民，結合果汁生產項目，將水果產品深加工，提升附加價值，讓農民和我們公司形成互惠雙贏的良好循環。」

由於農莊建設進展順利，王九全和王九齡決定在崇左建設冷凍果汁生產項目。2019年6月27日，兄弟倆在崇左市註册成立廣西產地農業科技有限公司，開工建設果汁生產項目。

王九齡表示，項目廠區占地70畝，分兩期建設，共投資1.5億元（人民幣，下同）。目前2條果汁生產線已建成投產，年產1萬噸果汁，年產值約1.3億元；如果當地的水果種植能迅速擴大，結合從東協進口的水果，將再建設2條果汁生產線，年產1.5萬噸果汁，產值約2億元。

「未來，我們結合星期九生態休閒農莊，將周邊農民帶動起來，種植高產優質水果，通過公司+農戶的模式，大力發展水果深加工，發展成產、供、銷三位一體的水果生態產業鏈，形成全國領先的果汁產品品牌。」王九齡說。

與王九全、王九齡兩兄弟相比，台商莊久毅更早注意到崇左市農業產業的發展前景，2014年他帶著妻子把自己的「寶島美人椒」事業從越南轉移到崇左發展，在崇左憑祥市經營4年後，又受邀前往崇左市天等縣繼續壯大辣椒種植產業。目前天等縣有10個鄉鎮參與種植辣椒，兩季共種植6千多畝。

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