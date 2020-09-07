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華為「黑土地種莊稼」 7企業勝出

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

華為技術有限公司構建的鯤鵬計算產業生態「黑土地」上開始長出「莊稼」。經過兩個月的角逐，京華信息科技股份有限公司、北京銳安科技有限公司等7家企業日前從大陸全國近千家參賽企業中勝出，獲得鯤鵬應用創新大賽「2020全國總決賽」金獎。

新華社報導，鯤鵬計算產業生態源於華為創始人任正非關於「黑土地」的設想：華為要搭建像東北的黑土地一樣的基礎平台，邀請千萬家開發者來「種莊稼」。

用辦比賽方式吸引工程師開發基於鯤鵬通用計算平台、Atlas人工智能計算解決方案、華為雲等三個根技術的應用，是華為構建鯤鵬生態布局的激勵方式之一。開發者針對數字政府、金融行業創新、大數據應用、ARM原生創新應用、openEuler開源操作系統等7個領域，開發出具備自主知識產權、功能完備、創新易用的應用產品。

華雲數據控股集團有限公司研發出了基於華為鯤鵬服務器的ARM架構仿真雲手機，虛擬攝影鏡頭隨時開啟，為多設備應用場景節省了大量的設備投入和帶寬成本；為了解決變電站運維人員重覆勞動問題，華雁智能科技（集團）股份有限公司基於鯤鵬服務器，實現變電站智能巡檢解決方案系統遷移部署，節省人力資源。

華為公司高級副總裁、雲與計算BG副總裁張順茂說：「2020年，華為計畫投入2億美元支持行業領軍企業、初創企業、開發人員以及高校到華為的土地上『種莊稼』，2020年計畫發展200萬開發者，截至8月，已發展超過170萬開發者。」

目前，鯤鵬生態布局已進入快速發展期。截至8月底，18個鯤鵬生態創新中心在北京、浙江、河南、廣西、福建等地已陸續成立；超過1千家華為合作夥伴完成3千多個聯合解決方案兼容性認證。

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