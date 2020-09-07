聽新聞
test
0:00 / 0:00

推工業互聯網 陸成立委員會

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

2020年中國國際服務貿易交易會「工業互聯網高峰論壇」5日發布成立了中國大陸首個工業互聯網推進委員會。該委員會旨在加速推進工業互聯網發展頂層設計與生態建設，引導形成跨界協作、開放共享、安全可控的創新體系，為中國大陸工業互聯網持續、健康發展奠定堅實基礎。

新華社報導，工業互聯網推進委員會是在大陸工業和信息化部指導下，由中國工業互聯網研究院發起，聯合大陸國內工業互聯網領域有影響力的企事業單位、行業協會的專家和企業家，共同組建的大陸國家工業互聯網推進聯合體。

據了解，工業互聯網推進委員會匯聚了中國大陸國內權威研究機構、行業協會、十大雙跨工業互聯網平台企業、信息通信技術與工業領域的龍頭企業、工業互聯網安全企業、工業互聯網重點推廣方向的先行企業的數十位企業家和專家學者。

下一步，工業互聯網推進委員會將重點圍繞工業互聯網的戰略研究、標準體系、行業解決方案等關鍵方向開展工作，面向安全生產、能源、煤炭、醫療、建築、鋼鐵、石化、汽車、衛星、工控安全等領域開展創新應用推廣，同時加強對工業互聯網大數據的匯聚、共享和價值發掘，促進工業互聯網平台建設，推動工業化與信息化在更廣範圍、更深程度、更高水平上實現融合發展。

建築

延伸閱讀

美官談中共解放軍的威脅 陸國防部怒：無稽之談

外媒：防技術被偷 美機場盤查大陸留學生

大陸3款新型疫苗已達第三階段測試 最快年底上市

網購節近了…紙箱搶手 造紙三強迎接旺季

相關新聞

疫情推一把 直播帶貨成電商新勢力

今年以來，中國大陸直播電商成為最炙手可熱、最具突破性的電商新業態。北京大學電子商務法研究中心主任薛軍表示，直播有助於打通...

陸42機遇之城 北上廣深已成超一線

國際會計師事務所普華永道中國管理諮詢部合夥人金軍6日在北京指出，根據最新研究，無論是體量規模或者發展質量上，北上廣深已經...

陸房地產市場 將防過度金融化

對於下一步中國大陸防範化解金融風險的重點，中國銀保監會副主席周亮6日在北京表示，將防止房地產市場過度金融化。

房地產違法融資 陸5金融機構挨罰

中國銀保監會4日開出一批大額罰單，5家金融機構因違規違法提供房地產融資等原因合計被罰3.2億元（人民幣，下同）。

推工業互聯網 陸成立委員會

2020年中國國際服務貿易交易會「工業互聯網高峰論壇」5日發布成立了中國大陸首個工業互聯網推進委員會。該委員會旨在加速推...

華為「黑土地種莊稼」 7企業勝出

華為技術有限公司構建的鯤鵬計算產業生態「黑土地」上開始長出「莊稼」。經過兩個月的角逐，京華信息科技股份有限公司、北京銳安...

瞄準東協 台商前進廣西崇右

「廣西崇左市有眾多口岸，產品進出東盟（東協）便利；這裡還有兩岸產業合作區崇左產業園，有和台灣接近的氣候和自然環境，我們的...

證監會副主席：陸企赴美上市未歇

中國大陸證監會副主席方星海6日在北京指出，中國大陸企業赴美上市步伐沒有停止，境外資金進入中國大陸股市亦有很大潛力。

區塊鏈創新指數 北深上杭排前四

「2020中國區塊鏈城市創新發展指數」報告6日在2020年中國國際服務貿易交易會的「全球金融科技峰會區塊鏈專場」發布，該...

調控趨緊！瀋陽推房市新政 二套房首付提高至50%

瀋陽房地產調控政策趨緊。遼寧省瀋陽市房產局、瀋陽市自然資源局等6日聯合推出新政，政策指出，要求嚴格住房用地出讓溢價率管控...

微博之戰 騰訊為何輸新浪？

騰訊微博10年前跟隨新浪微博的腳步推出有如推特的微博服務，全盛時期用戶曾破億，不過正如網民留言所說的「一步晚，步步晚」，騰訊微博在各方面功能都只能慢新浪微博一步推出，終究無法挽留用戶。據騰訊內部人員透露，事實上，2014年7月時，騰訊微博事業部就已被撤銷。

疫後上海人潮漸增 仍有餐飲業者無法開張

新冠肺炎疫情爆發8個月後，如今中國上海的街頭，防疫氣氛已經很淡薄，多數人生活重回軌道；但即將開學的大學仍嚴格要求防疫，受...

熱門新聞

年僅2歲女童獨自橫渡200公尺寬湖泊 網驚呼：上輩子是魚吧

騰訊微博公告28日關閉 中國網友驚訝

中印防長會晤 魏鳳和：中國領土一寸不能丟

外媒：防技術被偷 美機場盤查大陸留學生

港警：多人涉九龍非法集會 民主派梁國雄等人被捕

陸官員：美向數十國要求拘押孟晚舟 僅加拿大配合

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。