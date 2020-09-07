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推工業互聯網 陸成立委員會
2020年中國國際服務貿易交易會「工業互聯網高峰論壇」5日發布成立了中國大陸首個工業互聯網推進委員會。該委員會旨在加速推進工業互聯網發展頂層設計與生態建設，引導形成跨界協作、開放共享、安全可控的創新體系，為中國大陸工業互聯網持續、健康發展奠定堅實基礎。
新華社報導，工業互聯網推進委員會是在大陸工業和信息化部指導下，由中國工業互聯網研究院發起，聯合大陸國內工業互聯網領域有影響力的企事業單位、行業協會的專家和企業家，共同組建的大陸國家工業互聯網推進聯合體。
據了解，工業互聯網推進委員會匯聚了中國大陸國內權威研究機構、行業協會、十大雙跨工業互聯網平台企業、信息通信技術與工業領域的龍頭企業、工業互聯網安全企業、工業互聯網重點推廣方向的先行企業的數十位企業家和專家學者。
下一步，工業互聯網推進委員會將重點圍繞工業互聯網的戰略研究、標準體系、行業解決方案等關鍵方向開展工作，面向安全生產、能源、煤炭、醫療、建築、鋼鐵、石化、汽車、衛星、工控安全等領域開展創新應用推廣，同時加強對工業互聯網大數據的匯聚、共享和價值發掘，促進工業互聯網平台建設，推動工業化與信息化在更廣範圍、更深程度、更高水平上實現融合發展。
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