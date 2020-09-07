房地產違法融資 陸5金融機構挨罰
中國銀保監會4日開出一批大額罰單，5家金融機構因違規違法提供房地產融資等原因合計被罰3.2億元（人民幣，下同）。
中新社報導，據大陸官方通報，前期，銀保監會嚴肅查處一批違法違規案件，對中國民生銀行股份有限公司、浙商銀行股份有限公司、廣發銀行股份有限公司、華夏銀行股份有限公司、中國華融資產管理股份有限公司等多家金融機構及相關責任人員依法作出行政處罰決定。
其中，針對民生銀行違規為房地產企業繳納土地出讓金提供融資、為「四證」不全的房地產項目提供融資等多項違法違規行為，銀保監會依法對該行罰沒合計10782.94萬元，並對8名責任人員給予警告並處罰款5萬元的行政處罰。
針對浙商銀行通過違規發售理財產品實現本行資產虛假出表、同業投資接受金融機構回購承諾等多項違法違規行為，銀保監會依法對該行罰款10120萬元，並對7名責任人員給予警告直至警告並處罰款30萬元的行政處罰。
針對華融公司違規收購個人貸款、違規收購金融機構非不良資產等多項違法違規行為，銀保監會依法對該公司罰款2040萬元，並對2名責任人員給予警告並處罰款5萬元的行政處罰。本次行政處罰主要基於銀保監會前期對華融公司部分商業化業務現場檢查發現的違法違規行為，賴小民嚴重違法違紀案涉及的相關事實由有權機關另案處理。
此外，廣發銀行因面向不合格個人投資者發行理財產品投資權益性資產、向關係人發放信用貸款等多項違法違規行為，被罰沒合計9283.06萬元；華夏銀行因內控制度執行不到位、生產系統存在重大風險隱患並引發為嚴重後果等多項違法違規行為，被罰款110萬元。
銀保監會表示，官方繼續保持對違法違規行為處罰問責的高壓態勢，針對房地產融資、影子銀行和交叉金融業務等金融風險重點領域，督促相關機構完善公司治理、補齊內控短板、填補合規漏洞。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言