房地產違法融資 陸5金融機構挨罰

騰訊微博10年前跟隨新浪微博的腳步推出有如推特的微博服務，全盛時期用戶曾破億，不過正如網民留言所說的「一步晚，步步晚」，騰訊微博在各方面功能都只能慢新浪微博一步推出，終究無法挽留用戶。據騰訊內部人員透露，事實上，2014年7月時，騰訊微博事業部就已被撤銷。

2020-09-06 15:48