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陸房地產市場 將防過度金融化

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

對於下一步中國大陸防範化解金融風險的重點，中國銀保監會副主席周亮6日在北京表示，將防止房地產市場過度金融化。

中新社報導，2020年中國國際服務貿易交易會當天舉行2020中國國際金融年度論壇。周亮在會上說，當前中國大陸銀行業風險抵禦能力和保險業償付能力總體穩定。今年前7月，新增人民幣貸款13.1兆元（人民幣，下同），同比多增2.4兆元；銀行業、保險業新增債券投資5兆元；保險業原保費收入3兆元，賠付支出7479億元，長期股權投資同比增長超過18%。

此外，上半年普惠型小微企業貸款同比增長28.4%，遠超各項貸款平均增速。前7月，銀行業新增製造業貸款1.6萬億元，超過去年全年增量。通過降低利率、減少收費、貸款延期還本付息等措施，銀行業為市場主體減負讓利8700億元。目前，商業銀行不良貸款率1.9%，撥備覆蓋率182.4%，資本充足率14.2%。

隨著疫情對經濟造成衝擊，金融領域一些風險隱患亦有所顯現。對此周亮表示，銀保監會將提早謀畫、未雨綢繆，督促銀行多渠道補充資本。落實資產質量分類，按照預期信用損失法增提撥備。加大不良資產處置力度，今年預計銀行業處置不良貸款3.4兆元。

同時，監管部門計畫完善風險監測預警和防控的長效機制，對各類風險做到早識別、早預警、早處置。完善銀行保險機構公司治理，嚴格規範股東股權管理，建立有效激勵約束機制。壓實金融機構、地方政府、金融管理部門責任。

周亮強調，下一步，官方將穩妥處置高風險中小金融；嚴格遵循「房住不炒」定位，防止房地產市場過度金融化；落實資管新規要求，防止影子銀行反彈。通過打擊違法違規活動牢牢守住不發生系統性金融風險的底線。

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