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區塊鏈創新指數 北深上杭排前四

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

「2020中國區塊鏈城市創新發展指數」報告6日在2020年中國國際服務貿易交易會的「全球金融科技峰會區塊鏈專場」發布，該報告評估顯示，北京、深圳、上海、杭州四個城市排在區塊鏈城市創新發展指數綜合評分的前四位。

中新社報導，該報告覆蓋總計83個城市及地區，通過研發、產業發展、公共熱度和政策四個維度的一級指標來分析區塊鏈城市創新發展情況，由此得出分值並最終形成「50強」榜單。

在四個一級指標分類中，北京在研發、產業發展、公共熱度三個方面均占據首位，在政策方面排名第一的則是重慶。

當天報告的發布方同濟大學區塊鏈研究院院長馬小峰表示，區塊鏈不僅是技術上的重大集成創新，更是一種思維模式的創新，是數字社會重要的基礎設施。對於一個區域或城市，區塊鏈產業的發展不僅賦能當地原有產業升級，還會在與雲計算、人工智能、物聯網以及大數據等新一代信息技術的融合過程中，帶來突破性的創新。

「每一輪技術革命都會帶來市場的增量和蓬勃的機會，同時也是對原有產業的轉型升級，中國幅員遼闊，城市發展特點各不相同。」馬小峰表示，其希望通過報告，能讓城市將新技術與自己原有特點相結合，為城市推動區塊鏈創新發展提供參考指南，為城市持續發展增添新動能。

北京 上海 物聯網

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