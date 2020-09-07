疫情推一把 直播帶貨成電商新勢力

今年以來，中國大陸直播電商成為最炙手可熱、最具突破性的電商新業態。北京大學電子商務法研究中心主任薛軍表示，直播有助於打通消費者和商品觸達途徑，假如未來直播電商在拓展市場、降低交易成本方面有所進展，直播的前景也將更有競爭力。

「去年參加中國國際進口博覽會時，我們賣出3000包咖啡需要三天時間；今年我們的咖啡通過中國直播平台售賣，僅用一秒鐘就賣出了3000包。」盧安達駐北京大使詹姆斯表示，目前該國在中國大陸賣出的咖啡有相當大比重是通過直播銷售的。

中新社報導，在淘寶直播總經理薛思源看來，中國大陸的電商產業已經發展到一定量級，直播、短視頻等內容電商手段得到優化和提升，此外，疫情下，很多企業激發銷售潛能，積極拓展線上銷售渠道，使用直播電商等創新銷售形式。

今年以來，全球電子商務在疫情中逆勢增長，增速達30%，傳統企業加快向線上轉型，「直播帶貨」等新業態如雨後春笋般成長，成為拉動消費、增加就業的重要力量。大陸商務部副部長錢克明在2020年服貿會期間表示，1-7月，中國大陸實物商品網上零售額同比增長15.7%，占社零總額比重達25%，較上年同期提高5.6個百分點。

北京大學電子商務法研究中心主任薛軍表示，直播有助於打通消費者和商品觸達途徑，有效減少中間渠道和層次，降低交易成本，擴大市場範圍。

「目前直播電商處於爆炸性增長階段，快速增長過程中也有一些亂象，比如消費者保護、不正當競爭、刷單等問題，直播電商需要制定一些標準，把發展過程中的典型問題規範起來，實現這一新業態的健康規範發展。」薛軍表示。