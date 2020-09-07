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證監會副主席：陸企赴美上市未歇

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

中國大陸證監會副主席方星海6日在北京指出，中國大陸企業赴美上市步伐沒有停止，境外資金進入中國大陸股市亦有很大潛力。

中新社報導，2020年中國國際服務貿易交易會當天舉行2020中國國際金融年度論壇。方星海出席會議時說，隨著近年來中國大陸資本市場不斷擴大開放，企業國際化融資更加便利，在引進境外投資者同時中國大陸企業也大步走出去。2016年至2020年6月30日，共有136家境內企業到境外發行上市，融資額達7322億港元。

他表示，中國大陸企業赴境外融資除為自身發展提供動力，也為境外投資者共享中國大陸改革開放成果搭建了平台。在中美雙方監管部門加強溝通的背景下，中國大陸企業赴美上市步伐沒有停止，「最近貝殼找房在紐交所上市，受到了投資者廣泛歡迎，上市以後股價表現也非常好」。

擴大開放促進了中國大陸資本市場自身完善，也推動了金融業和整個經濟的高質量發展。方星海說，中國大陸金融行業的一個突出問題是直接融資特別是股權融資占比偏低，大量儲蓄通過債權形式轉化為投資，抬高了宏觀槓桿率，增加了金融體系風險。通過開放發展壯大資本市場，顯著提高股權融資比重，對優化金融結構、提高金融供給效率具有重要意義。特別在創新驅動發展階段，中國大陸需要更多能吸收風險的股權投資培育支持創新企業。

方星海表示，截至9月3日，境外投資者通過滬深港通持有的中國大陸股票市值達2.01兆元人民幣，占A股流通市值的比重為3.28%；加上合格的境外機構投資者（QFII）和人民幣合格境外機構投資者（RQFII）持股，所有外資持有中國大陸流通股市值的比重是4.69%，與日本、韓國等股票市場相比還非常低，所以境外資金進入中國大陸股市還有很大潛力。

資本市場 陸股

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