聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸42機遇之城 北上廣深已成超一線

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
2020年中國國際服務貿易交易會在北京舉行。本屆服貿會以「科技辦會」理念，為觀眾呈現一場集聚「新技術、新模式、新體驗」的科技盛宴。圖為仿真服務機器人（右）。（新華社）
2020年中國國際服務貿易交易會在北京舉行。本屆服貿會以「科技辦會」理念，為觀眾呈現一場集聚「新技術、新模式、新體驗」的科技盛宴。圖為仿真服務機器人（右）。（新華社）

國際會計師事務所普華永道中國管理諮詢部合夥人金軍6日在北京指出，根據最新研究，無論是體量規模或者發展質量上，北上廣深已經是中國大陸名副其實的「超一線」城市，在國際上也有各自的影響力。

中新社報導，作為2020年中國國際服務貿易交易會的成果之一，中國發展研究基金會與普華永道當日聯合發布「機遇之城2020」報告。報告觀察42個中國大陸城市，評估工具包括十個觀察維度，涵蓋經濟發展、社會民生、城市基礎設施等多個層面。此外，今年還特別關注從醫療衛生、城市生產安全、自然災害、公共安全等角度衡量城市的韌性程度。　

觀察結果顯示，北京、上海、廣州、深圳排名前4名。金軍表示，這四個城市是能與世界級城市比肩的，也是城市集聚效應的典型體現。

同時，近年來發展迅速的「新一線」城市如成都、南京、杭州、武漢、鄭州同樣排入前10位，亦具有充足的發展動力和人才吸引力。在多個維度下，「新一線」城市經常躋身前五名位置，例如「智力資本和創新」中長沙、南京分列第三、第四。「交通和城市規畫」中南京位居第一，蘇州位列第三。

中國發展研究基金會秘書長方晉表示，2020年突如其來的新冠肺炎疫情，對城市發展和治理構成了嚴峻的挑戰，大城市是這場危機中的主戰場。大城市良好的基礎設施、信息技術的普遍應用、社區管理的嚴密高效、社會組織的廣泛參與、強烈的公民意識，在應對疫情帶來的危機中發揮關鍵作用。這些都展示了城市特別是大城市和城市群地區，在危機應對中的強大韌性和修復能力。

金軍也表示，新冠肺炎疫情是對城市綜合應對重大突發危機事件的一次「大考」，讓城市管理者更加深刻地意識到增強城市應對各類重大突發事件的韌性、推動城市精細化管理的重要性和緊迫性。中國大陸經濟正由高速增長轉向高質量發展階段，因地制宜地探尋一條經濟、社會、環境協調並進的可持續發展之路愈發關鍵。

新冠肺炎 疫情

延伸閱讀

70後台青在南京博物館 經營爆款文創商店

中國年輕人「都市夢」的現實與幻虛——從電視劇《三十而已》談起

習近平座談會學者受矚 釋放十四五戶籍改革訊息

響應「光盤」 南京航大賣50克「1毛錢米飯」

相關新聞

疫情推一把 直播帶貨成電商新勢力

今年以來，中國大陸直播電商成為最炙手可熱、最具突破性的電商新業態。北京大學電子商務法研究中心主任薛軍表示，直播有助於打通...

陸42機遇之城 北上廣深已成超一線

國際會計師事務所普華永道中國管理諮詢部合夥人金軍6日在北京指出，根據最新研究，無論是體量規模或者發展質量上，北上廣深已經...

陸房地產市場 將防過度金融化

對於下一步中國大陸防範化解金融風險的重點，中國銀保監會副主席周亮6日在北京表示，將防止房地產市場過度金融化。

房地產違法融資 陸5金融機構挨罰

中國銀保監會4日開出一批大額罰單，5家金融機構因違規違法提供房地產融資等原因合計被罰3.2億元（人民幣，下同）。

推工業互聯網 陸成立委員會

2020年中國國際服務貿易交易會「工業互聯網高峰論壇」5日發布成立了中國大陸首個工業互聯網推進委員會。該委員會旨在加速推...

華為「黑土地種莊稼」 7企業勝出

華為技術有限公司構建的鯤鵬計算產業生態「黑土地」上開始長出「莊稼」。經過兩個月的角逐，京華信息科技股份有限公司、北京銳安...

瞄準東協 台商前進廣西崇右

「廣西崇左市有眾多口岸，產品進出東盟（東協）便利；這裡還有兩岸產業合作區崇左產業園，有和台灣接近的氣候和自然環境，我們的...

證監會副主席：陸企赴美上市未歇

中國大陸證監會副主席方星海6日在北京指出，中國大陸企業赴美上市步伐沒有停止，境外資金進入中國大陸股市亦有很大潛力。

區塊鏈創新指數 北深上杭排前四

「2020中國區塊鏈城市創新發展指數」報告6日在2020年中國國際服務貿易交易會的「全球金融科技峰會區塊鏈專場」發布，該...

調控趨緊！瀋陽推房市新政 二套房首付提高至50%

瀋陽房地產調控政策趨緊。遼寧省瀋陽市房產局、瀋陽市自然資源局等6日聯合推出新政，政策指出，要求嚴格住房用地出讓溢價率管控...

微博之戰 騰訊為何輸新浪？

騰訊微博10年前跟隨新浪微博的腳步推出有如推特的微博服務，全盛時期用戶曾破億，不過正如網民留言所說的「一步晚，步步晚」，騰訊微博在各方面功能都只能慢新浪微博一步推出，終究無法挽留用戶。據騰訊內部人員透露，事實上，2014年7月時，騰訊微博事業部就已被撤銷。

疫後上海人潮漸增 仍有餐飲業者無法開張

新冠肺炎疫情爆發8個月後，如今中國上海的街頭，防疫氣氛已經很淡薄，多數人生活重回軌道；但即將開學的大學仍嚴格要求防疫，受...

熱門新聞

年僅2歲女童獨自橫渡200公尺寬湖泊 網驚呼：上輩子是魚吧

騰訊微博公告28日關閉 中國網友驚訝

中印防長會晤 魏鳳和：中國領土一寸不能丟

外媒：防技術被偷 美機場盤查大陸留學生

港警：多人涉九龍非法集會 民主派梁國雄等人被捕

陸官員：美向數十國要求拘押孟晚舟 僅加拿大配合

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。