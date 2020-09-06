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美官談中共解放軍的威脅 陸國防部怒：無稽之談

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
美國國防部長日前討論中共解放軍的威脅，大陸國防部回應，毫無根據地歪曲解放軍。翻攝自環球國際YouTube
美國國防部長日前討論中共解放軍的威脅，大陸國防部回應，毫無根據地歪曲解放軍。翻攝自環球國際YouTube

美國國防部長日前發表題為「五角大樓已經為中國做好了準備」的文章，討論中共解放軍的威脅。環球時報網引述大陸國防部6日回應，文章通篇充斥冷戰思維，毫無根據地歪曲解放軍，渲染「中國軍事威脅」，完全是無稽之談。

美國國防部長埃斯珀日前在華爾街日報發表題為「五角大樓已經為中國做好了準備」的文章，討論中共解放軍的威脅，並提出三大措施，旨在聯合盟國與夥伴國，共同抵制北京的霸凌行為，支持所有國家的主權，捍衛自由和開放的國際體系。

對此，大陸國防部表示，完全是無稽之談。該文如果不是出於對客觀事實的政治偏見，最起碼也是對基本常識的無知。中方對此表示堅決反對。大陸憲法規定，社會主義制度是大陸的根本制度；共產黨領導是大陸特色社會主義最本質的特徵；大陸的武裝力量屬於人民。事實證明，任何割裂大陸軍隊和大陸人民血肉聯繫的圖謀注定是失敗的。

大陸國防部表示，大陸軍隊積極參加聯合國維和、亞丁灣護航、人道主義救援等行動，努力為世界提供更多的公共安全產品。大陸軍隊維護世界和平與繁榮的積極貢獻，朋友遍天下。美方渲染地區緊張局勢、挑撥大陸與地區國家關係，這種圖謀注定是痴心妄想。

國防部 解放軍 陸軍

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