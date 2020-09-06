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調控趨緊！瀋陽推房市新政 二套房首付提高至50%

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
瀋陽市6日出台房地產新政，其中，政策指出，個人購買首套商品住房首付比例不低於30%，第二套商品住房則提高到50%。（圖／取自新浪財經）
瀋陽市6日出台房地產新政，其中，政策指出，個人購買首套商品住房首付比例不低於30%，第二套商品住房則提高到50%。（圖／取自新浪財經）

瀋陽房地產調控政策趨緊。遼寧省瀋陽市房產局、瀋陽市自然資源局等6日聯合推出新政，政策指出，要求嚴格住房用地出讓溢價率管控；嚴格執行個人購買首套商品住房首付比例不低於30%的規定，第二套商品住房首付比例則提高到50%。

澎湃新聞報導，遼寧省瀋陽市房產局、瀋陽市自然資源局等6日聯合發布「關於進一步促進我市房地產市場穩定健康發展的通知」，「通知」指出，為進一步加強土地市場調控、加快推進項目建設、完善商品房銷售管理，嚴格差別化信貸稅收政策，保持房地產市場平穩健康發展，要求嚴格住房用地出讓溢價率管控；制定嚴格的房地產開發項目競配建管理辦法，加強全過程監管；依法嚴格整治未許先售行為，以及嚴格執行個人購買首套商品住房首付比例不低於30%規定，第二套商品住房首付比例提高到50%。

「通知」指出，嚴格住房用地出讓溢價率管控。採取「限房價、競地價」、「限地價、競配建、競自持」等方式出讓住房用地，房地產開發商競配建、競自持部分不計入商品住房開發建設成本。

而個人購房頭期款須一次性支付，禁止分期支付和「首付貸」，並將個人住房轉讓增值稅免徵年限由2年調整到5年。

房地產

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