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微博之戰 騰訊為何輸新浪？

世界日報 / 中國新聞組／北京6日電
曾經一度與新浪、網易等中國網路巨頭共享微博大餅的騰訊微博，4日宣布9月28日後關閉。 圖取自騰訊微博官網
曾經一度與新浪、網易等中國網路巨頭共享微博大餅的騰訊微博，4日宣布9月28日後關閉。 圖取自騰訊微博官網

騰訊微博10年前跟隨新浪微博的腳步推出有如推特的微博服務，全盛時期用戶曾破億，不過正如網民留言所說的「一步晚，步步晚」，騰訊微博在各方面功能都只能慢新浪微博一步推出，終究無法挽留用戶。據騰訊內部人員透露，事實上，2014年7月時，騰訊微博事業部就已被撤銷。

每日經濟新聞報導，當年微博服務興起時，不只騰訊和新浪，包括搜狐、網易、人民網等網站都推出過微博產品，然而隨著競爭加劇，最終都輸給新浪微博，其他公司的微博服務相繼隕落。

有網民「陶程」在知乎上分析，新浪是靠門戶網站起家，就具有強烈的媒體屬性，採用點到面的「廣場式」傳播，並利用明星、大V效應吸引了大量的用戶群。騰訊靠即時通訊軟體QQ起家，具有強烈的社交性，QQ雖然用戶廣大，但點對點的社交方式，讓信息傳播的準確性和權威性打折扣。

另一方面，騰訊微博的功能與新浪微博幾乎一樣，從用戶角度來看，如果兩家微博沒什麼差別，為了更好的互動，一定只會集中在朋友多的那一個微博。而騰訊微博又比新浪微博晚了整整8個月才上線，新浪微博已經累積了一定的用戶後，騰訊微博難以追趕。

該網民分析也提到，新浪在微博之前的部落格「新浪博客」非常成功，不論是一般用戶或名人用戶都已經累積了大量的資源，所以之後推出微博服務，也能很快轉移用戶與流量。反觀騰訊則要靠QQ來進行導流，在用戶習慣點對點的傳播習慣上，騰訊在內容運營上不如新浪微博強。

騰訊當然也不是沒有努力過。該網民說，騰訊曾為了說服名人轉投騰訊微博，不但送蘋果手機，還願意支付高額「創作費」，騰訊老闆馬化騰還親自上陣邀請自己熟悉的人成為騰訊微博用戶，讓騰訊微博用戶一度在2011年2月突破1億大關。然而，這些用戶與導流終究是人為強行操作的結果，無法持久。

社交 騰訊

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