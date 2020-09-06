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疫後上海人潮漸增 仍有餐飲業者無法開張

中央社 / 記者張淑伶上海6日電

新冠肺炎疫情爆發8個月後，如今中國上海的街頭，防疫氣氛已經很淡薄，多數人生活重回軌道；但即將開學的大學仍嚴格要求防疫，受此影響，仍有周邊餐飲業者無法開張。

中國當前的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）以境外移入為主，以上海為例，浦東國際機場內便嚴格執行入境普篩與隔離14天制度，醫護人員及部分警察都身穿全套防護衣執勤。

與機場的嚴謹氣氛大相徑庭，上海除了地鐵站內所有的乘客因規定都戴上口罩外，街上多數人並未戴口罩。一些商辦大樓外寫著要求出示「隨身碼」或「健康碼」，但事實上並未檢查；百貨公司要求客戶主動戴上口罩，多數消費者則是進入商場後就脫下口罩。

即使是在與客人近距離接觸的行業，如台灣的計程車司機、按摩師都會戴上口罩，但是在上海，記者所接觸到的這兩類專業人士反而都沒有戴口罩。據他們表示，大約從7月前後就習慣如此。

另有到府修繕的上海地區冷氣維修人員說，他們依照公司要求都戴上口罩工作，但有些客人反而要他們不用那麼緊張。

上海經歷年初第一波疫情後，就沒有再出現本土病例，加上夏季天氣熱，有些人覺得戴口罩悶熱，這些都是上海民眾防疫較為「鬆懈」的原因。不過，進入政府機構辦事、搭乘國內航班等，仍需要出示健康碼。

儘管街市人氣已恢復許多，但仍有公司行號撐不住經營，餐飲業尤其元氣大傷。

一名網路乘車平台「滴滴」的司機向記者表示，疫情對他個人最大的變化就是「變窮了」。他原是餐廳老闆，餐廳就開在上海松江大學城附近，農曆年後至今都處於歇業狀態，房東也未因疫情就同意減免租金。

9月中旬起上海的大學陸續開學，但在教育主管機關防控疫情的命令下，校方要求學生減少出校門，學校周邊的餐廳要恢復正常經營還得再等。

上海 口罩 疫情

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