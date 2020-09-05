陸商務部：持續放寬服務領域市場准入

大陸商務部副部長王炳南今（5）日在2020年中國國際服務貿易交易會服務貿易開放發展新趨勢高峰論壇上表示，商務部將推動服務業擴大開放，加快服務貿易創新發展，為服務貿易高品質發展培育新動能。

他稱，商務部將持續放寬服務領域市場准入，進一步縮減外商准入負面清單，加快推進醫療、文化、教育等領域開放進程，推出跨境服務貿易負面清單，加快開放的制度性、結構性安排。

中新社報導，國際貨幣基金(IMF)駐大陸首席代表史蒂文•艾倫•巴奈特表示，服務貿易的增長將帶來巨大的利多，貿易一直是增長的引擎，提升全球生活水準、減少貧困、創造數百萬的就業職缺，全面開放服務貿易可以讓製造業生產力提高20%。

巴奈特指出，服務業規模龐大，約占全球經濟活動的三分之二，創造大約三分之二的就業。在中國大陸，服務業占大陸名義GDP一半以上，創造大陸近一半的就業。

對於如何加快服務貿易增長的問題，巴奈特認為，一個辦法是消除政策壁壘。多個國際組織研究認為，各國對跨境服務貿易、外國服務提供者的進入、所有權和經營的限制普遍存在。

另一個是降低技術壁壘。電子通信成本的迅速降低和互聯網的普及，尤其是寬頻的推廣，使得遠端服務變成可能。例如，保險或醫療診斷不再要求服務提供者和客戶面對面。