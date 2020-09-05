中芯國際發聲明 否認公司「涉軍」

中芯國際今（5）日發表聲明稱，任何關於「中芯國際涉軍」的報導，均為不實新聞。

路透引述美國官員和兩名消息人士稱，美國政府正在評估中芯國際與大陸軍方的關係。五角大廈上周已向美國最終用戶審查委員會（The End-User Committee）提議將中芯國際列入實體名單。

第一財經報導，中芯國際在聲明指出，公司嚴格遵守相關國家和地區的法律法規，並在此基礎上一直合法依規經營；且與多個美國及國際知名的半導體設備供應商，建立多年良好的合作關係，美國商務部多年來針對中芯國際進口採購的設備，也已經核發多件重要的出口許可。

聲明強調，任何關於「中芯國際涉軍」的報導均為不實新聞，公司對此感到震驚和不解。中芯國際願以誠懇、開放、透明的態度，與美國各相關政府部門溝通交流，以化解可能的歧見和誤解。