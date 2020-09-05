8月疫情熾 新售樓花首見掛零

香港地政總署最新資料顯示，疫情在港爆發以來，上月首見沒有新申請預售住宅「樓花」（預售樓）同意書。業界分析指出，8月中上旬新冠疫情嚴峻，讓地產發展商稍作觀望，隨着近日疫情漸趨下滑，後續樓花新申請情况可望有所改善。

明報報導，地政總署資料顯示，8月新申請樓花號雖然掛零，但1月至7月累積新申請樓花總數達1萬4314伙，相對去年全年的1萬零360伙，整整高出38%。此外，樓市受疫情影響而持續波動，反映上月中市况的中原城市領先指數CCL最新報177.43點，周跌0.72%；連同反映大型屋苑樓價走勢的CCL Mass、以及CCL（中小型單位）均齊跌兩周，兼重返今年5月水平。不過，資料顯示，整體二手成交量回升，仍以減價成交為主導。

中原研究部高級聯席董事黃良昇表示，數據說明上月中因港府收緊防疫措施，短暫窒礙樓價升勢，惟隨着上月底疫情明顯好轉，二手交投增加，展望未來數周CCL探底後，中秋前後樓價可望重拾升軌。