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養頭豬可賺8,000元 大陸掀起養豬狂潮

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
養豬的高獲利，讓大陸各地掀起一波養豬狂潮。中新社
養豬的高獲利，讓大陸各地掀起一波養豬狂潮。中新社

大陸豬肉價格長期居高不下，《中國經濟周刊》指出，在當前「千年一遇」的豬價下，養一頭豬就可大賺人民幣2,000元（約新台幣8,600元），讓各地紛紛瘋狂擴大養殖規模。

根據大陸國家統計局早前公布的數據，今年7月大陸豬肉價格較去年同期大漲85.7%。

大陸農業部的監測數據也顯示，8月28日至29月3日當周，大陸豬肉批發價格為每公斤人民幣48.31元，為連續第八周高於48元（約新台幣206元）。

受「豬周期」、非洲豬瘟疫情及6月以來多地豪雨成災等因素影響，大陸豬肉供給持續偏緊，豬肉價格也一直處於高檔。

所謂「豬周期」是指大陸生豬市場呈現周期性的價格波動。一般是：豬肉價格上漲—能繁母豬存欄量大增—市場生豬供應大增—豬肉價格下跌—養殖戶大量淘汰母豬—生豬供應減少—豬肉價格再次上漲。

大陸養豬大戶上市公司「唐人神集團」董事長陶一山說，「時間拉長來看，中國目前的高豬價也是『千年一遇』了。」

報導稱，隨著豬肉價格居高不下，讓養豬大戶們無不賺到「盆滿缽滿」。

唐人神的財報顯示，今年第1季，每頭豬平均盈利人民幣1,938元。儘管受到豬價波動影響，但第2季平均每頭豬盈利仍超過人民幣1,500元。

而隨著新學期開始，加上大陸長達八天的中秋加「十一」長假即將到來，市場普遍預期，在需求增加下，未來豬肉價格仍有小幅走高的可能。

豬肉價格大漲、養豬有利可圖，讓大陸正掀起一波瘋狂養豬潮。陶一山表示，據不完全統計，中國各大養豬企業已發布的在建或將建的養豬項目規模將達到20億頭，但中國豬肉一年消費也就6.5億頭。

陶一山稱，「未來生豬行業會出現產能過剩，或將面臨一場災難。」他預期，大陸豬肉價格「拐點」（轉折點）將在明年初出現。而隨著新一波「豬周期」啟動，生豬產能將面臨過剩。

早前已有養豬大戶預測，大陸豬肉價格2022年恐將跌到人民幣10元。陶一山說，「我更悲觀，屆時肉價跌到（人民幣）4-5塊都是完全可能的。」

人民幣 豬價

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