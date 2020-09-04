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樓市「金九銀十」行情恐難出現 可能出現降價售房

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
大陸房地產市場今年很難出現「金九銀十」。（圖：中新社）
大陸房地產市場今年很難出現「金九銀十」。（圖：中新社）

8月受監測的大陸全國66個大中城市新房市場合計成交套數，比去年同期下滑1.2%，比7月下滑14.5%，成交面積年減1.3%，月減14.6%。分析師認為，今年房地產市場「金九銀十」的行情恐難出現。

經濟參考報報導，貝殼研究院數據顯示，1至8月受監測的66城新房市場累計成交套數年減11.0%，成交面積累計年減9.9%。其中以一線城市新房市場成交量下滑幅度最大，成交套數累計年減16.0%、成交面積累計年減14.8%。

貝殼研究院策略研究部分析師許小樂表示，綜合來看，一二線城市新房市場仍保持緩慢恢復，三四線城市累計成交量保持不變。今年環京城市圈新房市場恢復最快，截至8月，環京城市新房成交量累計降幅收窄至年減2.5%。

針對今年房地產市場「金九銀十」的行情分析，許小樂預測，新房市場受庫存增加、房企資金壓力等因素影響，可能會出現降價售房的小行情，但今年金九銀十很難出現。

數據顯示，過去三年房地產市場都沒有出現「金九銀十」。貝殼研究院數據顯示，過去三年，大陸全國重點18個城市9月、10月兩個月的成交量均比上月下降，降幅在5%至10%左右。

許小樂稱，在調控持續從緊之後，房地產市場已經不存在明顯的波峰，中央層面已經多次強調「房住不炒」的政策導向，LPR利率連續四個月保持不變，上半年應對疫情的貨幣信貸政策逐步調整，房地產市場快速升溫的條件不復存在。

他進一步指出，近期住建部召開重點房企融資座談會、部分城市房地產工作會商會，分別從房企端、城市監管端加強分類指導，未來市場熱度較高的城市有很大機率加碼調控，不會出現市場過熱的情況。

也有市場人士認為，今年最後四個月，房企將加速推盤銷售，平價甚至降價銷售可能性加大。

房地產 疫情 一線城市

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