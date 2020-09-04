聯想控股出手砸近人民幣10億 富瀚微一度漲近6%

聯想控股再次加碼半導體產業，這次是斥資近人民幣10億元（約新台幣43.5億元），取得安防視訊監控領域的晶片企業富瀚微，792萬股無限售條件流通股，佔富瀚微總股份的9.9%。

受消息影響，富瀚微4日早盤一度漲近6%，但隨後在大盤拖累下漲幅回落，截至收盤，漲幅0.85%，報人民幣166.9元；聯想控股在港股漲幅1.33%，報港幣10.7元。

中國基金報報導，富瀚微公告，已於1日收到股東傑智控股通知，得知傑智控股與東方企慧妤1日簽署了「股份轉讓協議」，轉讓方擬向受讓方轉讓持有的792萬股公司股份，占公司總股本比例9.9%，股份轉讓價格為每股人民幣124.87元，股份轉讓價款總額約為人民幣9.89億元。

而東方企慧的實際控制人為聯想，這次入股是聯想控股，布局半導體賽道的重要一步。

聯想控股表示，看好半導體賽道和泛安防領域的長期發展潛力，在入股富瀚微獲批之後，將與公司管理團隊一起在半導體產業進行更深入的合作，推動公司的長期發展。

富瀚微指出，聯想控股在產業投資上擁有豐富資源，投資布局和關注領域也與富瀚微未來戰略佈局方向具備協同空間，未來雙方將在產業發展上更加深度融合、協同並進，繪就振「芯」藍圖。

富瀚微成立於2004年4月，2017年2月IPO上市，是專注於以視頻為核心的專業安防、智慧硬體、汽車電子領域晶片設計開發的領先企業，此外在晶片演算法研究、IP核開發、SoC晶片實現、產品解決方案開發等積累了一系列自主核心技術。

聯想旗下君聯資本的董事總經理、總裁陳浩曾表示，半導體、積體電路一直是君聯資本長期積累與專注的投資領域，並已在此領域取得了不錯的成績。

君聯資本於2006年12月就投資了富瀚微電子，是富瀚微電子最早也是唯一的機構投資人。

2017年，富瀚微成功登陸A股，成為君聯資本在晶片領域參與早期投資的第三家上市公司。

君聯資本先前還投資的展訊通訊和譜瑞科技，分別於2007年6月和2011年9月在美國那斯達克和台灣證券櫃檯買賣中心上市。

此外，聯想控股旗下的天使投資基金聯想之星也在晶片領域布局，曾投資馭光科技、靈明光子、博升光電等公司。

今年7月，晶片領域獨角獸公司寒武紀登陸科創板，背後也有聯想創投四輪融資支持。

目前，聯想創投已投資十多家晶片半導體公司，包括比亞迪半導體、思特威、昂瑞微電子、芯馳、中科物棲、銳思智芯、馭光科技等。