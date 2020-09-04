賣水賣成港股「凍資王」 農夫山泉申購凍資逾2億元

大陸知名飲料品牌「農夫山泉」預計下周二（8日）在香港上市。據新浪財經報導，農夫山泉上個月28日截止認購，市場傳聞，農夫山泉獲得逾1,100倍超額認購，凍結市場約港幣6,424億元（約新台幣2.43億元）資金，打破2008年中國鐵建集團IPO時創下的5,409億元凍資紀錄，成為港股新的「凍資王」。

農夫山泉成立於1996年，以銷售瓶裝水起家，目前產品線已擴增至茶飲料、功能飲料及果汁飲料等領域。農夫山泉去年全年營收人民幣240.21億元，毛利133.11億元，毛利率高達55.4%，且2017年以來的毛利率都高於50%，受市場高度關注。

農夫山泉此次IPO計劃發行逾3.88億股，招股價確定以上限港幣21.5定價。這代表農夫山泉市值將達到港幣2,405億元。若以9月1日收盤價計算，康師傅控股市值為港幣814.4億元，統一企業中國市值為港幣311億元。

大陸經濟觀察報指出，農夫山泉市值相當於近3個康師傅控股，或7個統一企業中國。儘管農夫山泉在包裝飲用水等細分領域，在大陸國內市場具有領先地位，但其總體營收和未來發展是否能支撐起當前股價仍受到市場質疑。

據星島日報報導，誠證券聯席董事張智威表示，農夫山泉被譽為「水中茅台」，毛利率高，市佔率大，值得看好。 但耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬認為，農夫山泉終究只是大陸「內需股」，而非新經濟股，因此投資者不宜對其上市後股價漲幅有過高期望。