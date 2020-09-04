香港首富李嘉誠90後孫女進接班群 任基金會董事

香港首富長和系創辦人李嘉誠的長孫女李思德，有望進一步接棒李嘉誠的慈善事業。

綜合香港媒體報導，李思德於今年7月加入被李嘉誠形容為「第三個兒子」的李嘉誠基金會擔任董事。

截至目前，李嘉誠基金會的董事共17人，李嘉誠和長子李澤鉅、次子李澤楷以及長孫女李思德都在名單上。而李思德是董事局唯一的90後（1990年後出生）。

李思德在資料上顯示的住址為香港深水彎道79號，該地址正是李嘉誠位於香港的著名豪宅。

李嘉誠於1980年成立李嘉誠基金會，據香港媒體估計，資產規模在港幣千億元以上。今年2月，李嘉誠基金會透過中央駐香港聯絡辦公室賑災專戶捐款港幣1億元，支援武漢抗疫工作，並向前線醫護致意。

現年24歲的李思德是長和系主席李澤鉅的長女，最早從2018年就開始接觸家族事務。

李思德曾就讀名流雲集的香港漢基國際學校，後就讀於英國倫敦國王學院（King`s College London），並於2017年7月在從該校潘迪生法律學院（The Dickson Poon School of Law）畢業。

2018年5月，李思德獲任為由李嘉誠捐款興建的慈善寺董事，以及用於投資加拿大油礦的離岸公司董事。同年12月，李思德獲任為李嘉誠私人持有的兆豐地產有限公司董事。

兆豐地產從事土地投資、發展及地產業務，李嘉誠、李澤鉅、李澤楷、李思德等都在董事名單上。