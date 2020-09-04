美國開鍘中概股 「跟誰學」遭SEC調查

繼愛奇藝之後，又有一家中概股「跟誰學」也遭美國證管會（SEC）調查。之前已有做空機構指控該公司虛報銷售額。

英國金融時報報導，跟誰學在第二季財報中披露，美國證管會要求其提供2017年1月1日以來的財務及營運數據。公司稱，此舉發生在今年2月至7月做空機構發布有關跟誰學的一些報告之後。

跟誰學稱，正在配合SEC調查，無法預估SEC調查的時間、結果或後果。

上個月中旬，同樣是中概股的愛奇藝也在第二季財報中披露，今年4月做空機構Wolfpack Research發布針對公司的做空報告，美國證管會要求公司提供2018年1月1日以來的某些財務數據和營運資料，以及做空報告涉及的資料。公司正在配合SEC調查，但無法預測SEC調查的時間和結果。

中概股瑞幸咖啡爆發財務醜聞後，已遭那斯達克證交所摘牌。

跟誰學是首家盈利的K12線上教育公司，於2019年6月在紐交所掛牌上市。

金融時報報導，在5月的一份報告中，渾水研究的卡森‧布洛克聲稱，跟誰學高達80%的用戶是假的。他表示，他已做空該公司的股票，因為它幾乎完全是一個欺詐騙局。跟誰學當時在一份聲明中否認這些指控。

執掌香櫞研究的做空者安德魯‧萊夫特也對跟誰學提出類似指控。萊夫特在接受採訪時表示，如果審計工作好好進行，跟誰學將一路跌至零，退市。

跟誰學表示，針對做空者的指控，公司已聘請第三方專業顧問進行內部獨立審查。這些顧問在SEC展開調查之前就被聘用。

不過報導也指出，美國官方對陸企祭出的緊縮政策，並未妨礙陸企赴美首次公開發行（IPO）。從今年初到7月中旬，在美國上市的陸企數量是去年同期的兩倍，募資總額比去年高出30%。

跟誰學創辦人、董事長兼首席執行官陳向東表示，受益於春季續班的優異表現，公司第二季營收再創歷史新高，經營現金流高達5.28億元人民幣（約776萬美元），相當於去年同期的2.7倍，公司計畫全年繼續執行盈利性增長戰略。